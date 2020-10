Moneytrans-transacties nu beschikbaar voor uitbetaling via het wereldwijde uitbetalingsnetwerk van Western Union

BRUSSEL, 6 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Moneytrans, een in België gevestigd fintech-bedrijf met een uitgebreide Europese voetafdruk, heeft vandaag aangekondigd dat Moneytrans-transacties nu betaald kunnen worden via het wereldwijde uitbetalingsnetwerk van Western Union. Western Union is een wereldleider op het gebied van grensoverschrijdende geldstromen en -betalingen in verschillende valuta.



Moneytrans is voortgekomen uit een 25 jaar oud deviezen- en overschrijvingsbedrijf, dat nu de komst van het fintech-tijdperk volledig heeft omarmd zodat het zichzelf als een relevante speler op het gebied van financiële inclusie voor buitenlandse diaspora's in Europa, kan positioneren. Het huidige aanbod is op maat gemaakt om deze migrantenpopulaties een scala aan financiële basisdiensten te bieden, waaronder een Mastercard-betaalpas gekoppeld aan een IBAN-geformatteerde rekening, waardoor ze hun dagelijkse leven kunnen ondersteunen wat helpt om het leven van hun families in het buitenland te ondersteunen; dit alles als gevolg van het prisma van een kwalitatief hoogstaand aanbod tegen een lage prijs.



De uitbetaling van Moneytrans-transacties via het wereldwijd uitbetalingsnetwerk van Western Union versterkt de toewijding van Moneytrans om een optimale klantervaring te garanderen en zijn klanten de best mogelijke servicekwaliteit te bieden.



"We zijn zeer blij met de beschikbaarheid van het wereldwijde uitbetalingsnetwerk van Western Union voor het aanbod van Moneytrans. Het beschikbaar stellen van deze uitbetalingsoptie aan onze huidige en toekomstige klanten zal hun klantervaring enorm verbeteren waardoor ze snel, gemakkelijk en op een en betrouwbare manier geld zullen kunnen ontvangen" aldus Jeremy De Smet, CEO van Moneytrans.



