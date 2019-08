Michter's brengt voor het eerst US*1 Toasted Barrel Sour Mash-whisky op de markt

LOUISVILLE, Kentucky, 6 augustus 2019 /PRNewswire/ -- In september 2019 zal distilleerderij Michter's haar US*1 Toasted Barrel Sour Mash Whiskey op de markt brengen voor verkoop in de VS en op uitvoermarkten. Hoewel Michter's voordien al US*1 Toasted Barrel Bourbon en US*1 Toasted Barrel Strength Rye op de markt heeft gebracht, is dit de eerste keer dat Michter's US*1 Toasted Barrel Sour Mash Whiskey op de markt brengt.



https://mma.prnewswire.com/media/956605/Michter_s_Distillery___Toasted_Barrel_Finish_Sour_Mash.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/956605/Michter_s_Distillery___Toasted_Barrel_Finish_Sour_Mash.jpg ]



Toen de US*1 Sour Mash van Michter's door The Whisky Exchange werd uitgeroepen tot zijn "Whisky van het Jaar" in 2019 was het de eerste keer dat een whisky van de Verenigde Staten die eer behaalde. Deze bekroonde whisky vormt de kern van de US*1 Toasted Barrel Sour Mash Whiskey van Michter's. Om deze speciale Toasted-versie te produceren, begint Michter's met volledig gerijpte vaten US*1 Sour Mash Whiskey en brengt zij de whisky over naar speciaal geroosterde vaten voor verdere rijping. "Wij zijn zeer tevreden met onze Toasted Barrel Bourbon en Toasted Barrel Strength Rye die al op de markt zijn gebracht en wij hebben ontdekt dat onze Sour Mash-whisky ook fantastisch is voor verdere rijping in de geroosterde vaten," aldus de voorzitter van Michter's, Joseph J. Magliocco.



Onder leiding van Meesterdistilleerder Dan McKee en Meester van Rijping Andrea Wilson van Michter's verricht Michter's constant onderzoek naar het brouwen van whisky. Volgens Wilson is vooral aandacht besteed aan het beste type roosteren voor de afwerking van de US*1 Sour Mash Whiskey. "Het roosterprofiel dat is gebruikt om onze Toasted Barrel Sour Mash af te werken verschilt van het roosterprofiel dat wij gebruikten voor onze Toasted Bourbon en het roosterprofiel dat wij gebruikten voor onze Toasted Barrel Strength Rye." Zij voegde hieraan toe, "Wij hebben gekozen voor een mildere roostering om de toffeenoten van de US*1 Sour Mash sterker tot uiting te laten komen met een afdronk die een beetje aan kampvuur doet denken. Na de verschillende roostergraden te hebben geëvalueerd, hebben wij een niveau gekozen dat een roosterprofiel biedt waarvan mensen genieten en dat tegelijkertijd de elegantie van de sour mash-whisky aanvult."



Michter's US*1 Toasted Barrel Sour Mash Whiskey heeft een sterktegraad van 86 en zal in de VS een voorgestelde kleinhandelsprijs hebben van $60 per fles van 750ml.



Naast zijn voornaamste distilleerderij in Shively in Louisville heeft Michter's activiteiten op twee andere plaatsen in Kentucky. In Springfield verbouwt Michter's granen op zijn boerderij van 59 hectare en in het centrum van Louisville heeft Michter's een tweede distilleerderij in het historisch pand Fort Nelson dat in februari 2019 is opengesteld voor het publiek. De op een toplocatie gelegen Fort Nelson-distilleerderij van Michter's aan de West Main Street tegenover Louisville Slugger en in hetzelfde blok als het Frazier Museum is uitgerust met het legendarische keteldistillatiesysteem van Michter's Pennsylvania. Ook zijn er educatieve rondleidingen met whiskydegustaties en The Bar in Fort Nelson serveert klassieke cocktails samengesteld door David Wondrich, historicus gespecialiseerd in sterke dranken en cocktails.



Michter's brouwt een beperkte hoeveelheid veelgeprezen whisky's die zijn onderworpen aan toewijzing omdat de vraag het aanbod overstijgt. Michter's is beroemd om zijn roggewhisky in enkele vaten, bourbon in kleine partijen, bourbon in enkele vaten, Amerikaanse whisky in kleine partijen en sour mash-whisky in kleine partijen. In januari 2019 is Michter's uitgeroepen tot het #1 Top Trending American Whiskey-merk door het Annual Brands Report (jaarlijks merkenrapport) van Drinks International. Meer informatie is te vinden op www.michters.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2543847-1&h=4290112713&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2543847-1%26h%3D1371012674%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.michters.com%252F%26a%3Dwww.michters.com&a=www.michters.com]. Volg ons op Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2543847-1&h=1065530347&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2543847-1%26h%3D2253470504%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fmichterswhiskey%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2543847-1&h=1985172193&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2543847-1%26h%3D1471237369%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252Fmichterswhiskey%26a%3DFacebook&a=Facebook] en Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2543847-1&h=3464663629&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2543847-1%26h%3D538624862%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fmichterswhiskey%26a%3DTwitter&a=Twitter].



Contact: Joseph J. Magliocco 502-774-2300 x580 jmagliocco@michters.com [mailto:jmagliocco@michters.com]



https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg]



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/956605/Michter_s_Distillery___Toasted_Barrel_Finish_Sour_Mash.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2543847-1&h=3808887593&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2543847-1%26h%3D2523410718%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F956605%252FMichter_s_Distillery___Toasted_Barrel_Finish_Sour_Mash.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F956605%252FMichter_s_Distillery___Toasted_Barrel_Finish_Sour_Mash.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F956605%2FMichter_s_Distillery___Toasted_Barrel_Finish_Sour_Mash.jpg] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2543847-1&h=3999216315&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2543847-1%26h%3D2651229748%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F4586%252Fmichter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F4586%252Fmichter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F4586%2Fmichter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg]



Web site: http://www.michters.com/