UnionPay International biedt eenvoudigere grensoverschrijdende transacties terwijl de buitenlandse uitgifte 120 miljoen bereikt

SHANGHAI, 6 augustus 2019 /PRNewswire/ -- UnionPay International ("UPI"), een wereldwijde toonaangevende betalingsprovider, heeft vandaag de uitgifte van zijn 120 miljoenste kaart op de 54e markt buiten China aangekondigd, waarmee een nieuwe fase van overzeese uitbreiding van UnionPay wordt gemarkeerd.



https://mma.prnewswire.com/media/956331/UnionPay.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/956331/UnionPay.jpg]



In de eerste helft van dit jaar begonnen financiële instellingen in landen als Sri Lanka, Oeganda en Mexico voor het eerst UnionPay-kaarten uit te geven, wat eraan bijdroeg dat het totale aantal UnionPay-kaarten dat buiten het Chinese vasteland werd uitgegeven de 120 miljoen oversteeg. Onder deze kaarten zijn meer dan 5 miljoen UnionPay premium-kaarten (Platinum en Diamond), hetgeen een toename van ongeveer 20% op jaarbasis betekent.



In dezelfde periode bereikte het uitgiftevolume van virtuele kaarten van UnionPay ter ondersteuning van mobiele betalingsdiensten voor klanten buiten het vasteland van China ongeveer 1 miljoen, hetgeen aangeeft dat er een toenemende vraag is naar technologisch innovatieve producten binnen de financiële sector.



Eenvoudigere grensoverschrijdende transacties



De dienstverlening van UnionPay omvat nu 174 landen en regio's. In 2018 steeg het transactievolume van UnionPay-kaarten die buiten het Chinese vasteland werden uitgegeven met ongeveer 40% op jaarbasis. De UnionPay-kaarten die zijn uitgegeven in Hong Kong, Macao, Zuidoost-Azië en Centraal-Azië werden voor 90% gebruikt voor lokale transacties. In landen zoals Kenia, Wit-Rusland en de Filipijnen worden UnionPay-kaarten voornamelijk gebruikt als loonkaarten, studentenkaarten en burgerkaarten.



In hetzelfde jaar werden met UnionPay-kaarten die zijn uitgegeven buiten het vasteland van China transacties uitgevoerd in 135 markten, met grensoverschrijdende transacties van meer dan 20% jaar-op-jaar. Veel van deze transacties hebben plaatsgevonden op het vasteland van China, waarbij kaarten die zijn uitgegeven in Tanzania, Tadzjikistan en Laos een toename van het transactievolume op jaarbasis tot acht keer meemaakten.



Premium-kaarten favoriet bij buitenlandse kaarthouders



UnionPay premium-kaarten, waaronder de Platinum Card en de Diamond Card, genieten de voorkeur van klanten buiten het Chinese vasteland, aangezien houders kunnen profiteren van belangrijke voordelen zoals conciërgeservices, persoonlijke assistentie, VIP-lounges op luchthavens en alle andere consumentenrechten binnen de U Collection, het UnionPay Premium Cards Privilege platform.



AmBank, een grote commerciële bank in Maleisië, zal dit jaar op grote schaal UnionPay Platinum creditcards uitgeven. Group Chief Executive Officer van AmBank Group, Dato Sulaiman Mohd Tahir, zei: "Door deze samenwerking kunnen we gebruik maken van de sterke wereldwijde aanwezigheid van UnionPay, samen met toegang tot exclusieve deals van UnionPay en The U Collection, een wereldwijd privilege-programma voor hotels, winkelen en speciaal samengestelde restaurantopties voor premium kaarthouders.



Meer en meer grote buitenlandse instellingen zoals AmBank zijn begonnen met het uitgeven van UnionPay premium-kaarten en verbeteren zo hun klantenservice. Momenteel hebben financiële instellingen in 23 landen en regio's, waaronder Hong Kong, Macao, Japan, Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Canada UnionPay-premiumkaarten uitgegeven, en het transactievolume van deze kaarten is sinds het begin van dit jaar met ongeveer 50% toegenomen.



UnionPay heeft ook zijn U Collection-dekking verbeterd en biedt meer dan 200 kortingsmogelijkheden in meer dan 20 landen en regio's. U Collection omvat sectoren zoals catering, winkelen, hotels, lifestyle en reizen. Kaarthouders die China bezoeken kunnen genieten van kortingen bij high-end bedrijven in China, waaronder Hyatt, Preferred Hotels & Resorts, New World, Pan Pacific hotels, evenals Shanghai Disneyland, Legoland Discovery Centre, Lane Crawford, K11 en het Modern Art Museum in Shanghai.



Innovatie stimuleert lokalisatie



In lijn met de trend van digitale upgrades in de wereldwijde betaalindustrie, blijft UPI de bouw van een digitaal kaartuitgiftesysteem op basis van digitale portefeuilles versnellen.



Momenteel hebben meerdere e-walletproducten in Hong Kong, Singapore, Pakistan en Nepal de functie voor het uitgeven van elektronische kaarten van UnionPay uitgerold. Gebruikers hebben geen fysieke kaart nodig. Door alleen een virtuele UnionPay-kaart online aan te vragen in de portemonnee-apps, kunnen ze beginnen met het gebruik van mobiele betaaldiensten die worden verzorgd door UnionPay.



In Singapore kunnen lokale consumenten bijvoorbeeld de lokale mobiele betaalapp NETSPay downloaden en een UnionPay virtuele kaart ontvangen als betaalaccount. Na het bundelen van de accounts kunnen gebruikers via QR-codes betalen bij meer dan 10,8 miljoen bedrijven in 30 landen en regio's die betalingen via QR-code van UnionPay accepteren.



Om meer buitenlandse instellingen te ondersteunen bij het naadloos uitgeven van virtuele UnionPay-kaarten, heeft UPI het SaaS-kaartuitgifteplatform opgezet om zijn mogelijkheden voor digitale betaaldiensten te upgraden. Via het platform hebben partnerinstellingen toegang tot serviceondersteuning, zoals online kaartuitgifte, tokenisatie van fysieke kaarten, consumptie, betalingen en autorisatie voor het opnemen van contant geld; waarmee technische belemmeringen en kosten voor instellingen bij het activeren van elektronische kaartuitgiftefuncties drastisch worden verminderd.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/956331/UnionPay.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/956331/UnionPay.jpg]



CONTACT: Agnes Hou, +86-21-2026-5843, houlingwei@unionpayintl.com