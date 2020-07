Dragonfly Therapeutics kondigt nieuw onderzoekssamenwerkingsverband aan met Bristol Myers Squibb om nieuwe therapeutische meerdere kandidaat-gene

Dragonfly breidt verder uit dan de bestaande samenwerking met Bristol Myers Squibb in oncologie en auto-immuunaandoeningen door gebruik te maken van haar gepatenteerd platform in nieuwe therapeutische gebieden om kandidaat-geneesmiddelen te ontwikkelen voor meerdere doelgroepen



WALTHAM, Massachusetts, 6 juli 2020 /PRNewswire/-- Dragonfly Therapeutics, Inc. ("Dragonfly"), kondigde vandaag een nieuw onderzoekssamenwerkingsverband aan met Bristol Myers Squibb om de nieuwe immunotherapieën van Dragonfly te ontdekken en ontwikkelen voor doelgroepen met multiple sclerose en neuro-inflammatoire aandoeningen.



Volgens de overeenkomst zal Bristol Myers Squibb de mogelijkheid krijgen om de exclusieve wereldwijde intellectuele eigendomsrechten in licentie te geven voor meerdere kandidaat-geneesmiddelen die met behulp van Dragonfly's gepatenteerde platform voor meerdere nieuwe doelgroepen ontwikkeld zullen worden. Bristol Myers Squibb zal een aanbetaling doen van $ 55 miljoen, en Dragonfly zal in aanmerking komen voor extra betalingen voor gerealiseerde mijlpalen op het gebied van ontwikkeling, regelgeving en verkoop. Ze zullen tevens potentiële royalty's kunnen ontvangen voor de verkoop van goedgekeurde producten.



"We zijn blij dat we het onderzoekssamenwerkingsverband met Dragonfly in deze nieuwe therapeutisch gebieden kunnen uitbreiden, verder dan de bestaande samenwerking in oncologie en auto-immuunaandoeningen, en dat we multiple sclerose en neuro-inflammatoire ziekten erin kunnen opnemen. We zijn verheugd om met het team samen te kunnen werken om kandidaat-geneesmiddelen te ontwikkelen die zouden kunnen leiden tot nieuwe therapieën voor patiënten," aldus Richard Hargreaves, Senior Vice President, Neuroscience, Bristol Myers Squibb.



"Bristol Myers Squibb was onze eerste partner en hun team is spectaculair om mee samen te werken. We kijken er erg naar uit om gezamenlijk met volledig nieuwe indicaties voor ons platform te beginnen en we voelen ons geïnspireerd door de mogelijkheid om patiënten met multiple sclerose en neuro-inflammatoire ziekten te helpen," zei Bill Haney, medeoprichter en CEO van Dragonfly Therapeutics.



Over Dragonfly Dragonfly Therapeutics zet zich in voor het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van therapieën die gebruik maken van de nieuwe TriNKET(TM)-technologie om het aangeboren immuunsysteem van het lichaam te benutten om baanbrekende behandelingen voor patiënten te creëren.



