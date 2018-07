Olive Oil World Tour: diverse soorten olijfolie vliegen naar 37 steden in 17 landen

MADRID, July 6, 2018 /PRNewswire/ --



Olijfolie op zoek naar nieuwe consumenten in Europa. Het Spaanse Olive Oil Interprofessional heeft in het kader van de Olive Oil World Tour-campagne i.s.m. de Europese Unie een nieuwe promotionele actie via het merk "Olive Oils from Spain"gelanceerd, helemaal gericht op de diverse Europese markten.



De mede door de EU gefinancierde campagne omvat onder het motto "Let's Make a Tastier World" informatieve activiteiten op de belangrijkste luchthavens, treinstations en cruiseterminals. Ook zal een A319-vliegtuig van de Iberia-luchtvaartmaatschappij met het beeldmerk van olijfolie naar 37 luchthavens in 17 landen vliegen en daar meer dan een miljoen visuele indrukken in zes maanden achterlaten.



Meer dan 1000 miljoen passagiers reisden alleen al in 2017 via het Europese vasteland door de lucht, wat het enorme potentieel van de campagne als commerciële stimulans voor consumptie aantoont.



Deze campagne is gericht op multiculturele en internationale reizigers tussen deze landen; voor doelgroepconsumenten die op zoek zijn naar de nieuwste trends en een gelukkige en gezonde levensstijl nastreven. Dankzij een multichannel-campagne die is ontwikkeld om Olive Oils beschikbaar te maken voor reizigers, zullen rondreizende toeristen een totale beleving ervaren rond Olive Oils, alsof ze zich voor een moment in het hart van de mediterrane keuken bevinden. Degenen die onderweg zijn ontvangen een uitnodiging op hun mobiele telefoon om zich te verdiepen in de olijfoliecultuur in de Olive Oil Lounges, unieke ruimtes die op belangrijke punten met een maximale concentratie aan reizigers worden ingericht, zoals luchthavens, treinstations en havens, waar deze consumenten meer ontvankelijk zijn om nieuwe producten te omarmen en ervan te genieten in hun vrije tijd.



Ze zullen tevens de gelegenheid krijgen om de exquise smaak van de gouden vloeistof te proeven in de speciale proeverijen van het product, aangepast aan het ritme van de opstapplaatsen en om zich te vergapen aan een uitstalling van de beste extra-vierge olijfolie van Europa en Spanje.



Een ambitieuze campagne, ontwikkeld voor de belangrijkste kanalen waarbij onze doelgroep actief kan ageren; mensen ouder dan 25 jaar, stedelijk, met een hoger dan gemiddeld inkomen, die graag nieuwe dingen ontdekken en beleven. Ze zullen ontdekken dat ze mede dankzij olijfolie een betere, smakelijkere en gezondere wereld tegemoet kunnen zien.



