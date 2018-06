Eten als een local: het essentiële ingrediënt voor een onvergetelijk foodie-avontuur

AMSTERDAM, June 6, 2018 /PRNewswire/ --



Als reizigers het over een ding eens zijn, dan is het dat eten een belangrijke rol speelt bij het kiezen van een reisbestemming. Uit onderzoek van Booking.com onder 50.000 reizigers wereldwijd blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse (44 procent) respondenten een bestemming kiest vanwege het geweldige eten en drinken, tegenover 61 procent wereldwijd. De groeiende populariteit van culinaire reizen valt niet meer te ontkennen.



En onze honger neemt alleen maar toe. Bijna een derde van de Nederlanders hebben aangegeven op reis nog avontuurlijker te willen eten. De beste manier om dat te doen is door lokale specialiteiten te proberen. 45 procent van de Nederlandse respondenten wil zich in 2018 dan ook meer wagen aan lokale lekkernijen.



Aan de hand van miljoenen reviews van reizigers, heeft Booking.com een lijst gemaakt met topbestemmingen over de hele wereld waar je van de lokale keuken kan proeven.





Topbestemmingen wereldwijd voor lokale

gerechten

Ipoh, Maleisië

Kaohsiung, Taiwan

Nagoya, Japan

Johor Bahru, Maleisië

João Pessoa, Brazilië

Ho Chi Minhstad, Vietnam

Sarajevo, Bosnië en Herzegovina

Colmar, Frankrijk

Lima, Peru

Catania, Italië

Belgrado, Servië







Nederlandse topbestemmingen voor lokale

gerechten

Amsterdam

Maastricht

De Koog

Rotterdam





