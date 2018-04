OIP Sensor Systems werkt samen met Hydroid aan het Belgisch MCM Programma

OUDENAARDE, België, April 6, 2018 /PRNewswire/ --



OIP Sensor Systems (OIP), een toonaangevend Belgisch defensiebedrijf, heeft een samenwerkingsakkoord getekend met Hydroid Inc., een dochteronderneming van Kongsberg Maritime, om samen exclusief te werken aan het Mine Counter Measure (MCM) Toolbox-programma van het Belgische Ministerie van Defensie. Het management van beide bedrijven ondertekende vandaag het samenwerkingsakkoord in de OIP-faciliteiten in Oudenaarde, België.



OIP is een gekende en betrouwbare leverancier van geavanceerde maritieme systemen voor de Belgische en Nederlandse fregatten, evenals voor de Belgische patrouillevaartuigen. OIP werd opgericht in 1919 in Gent en is nu gevestigd in Oudenaarde, van waaruit zijn R&D afdeling en zijn productieactiviteiten geleid worden.



De ondertekende overeenkomst toont de ambitie van OIP aan om een uiterst competitief samenwerkingsverband te vormen, geleid door een Belgisch bedrijf. Samen combineren de bedrijven een bewezen onbemande MCM-oplossing met een zeer uitgebreide systeemintegratie-ervaring. Hiermee hoopt het Belgisch team een aanzienlijk aandeel te kunnen verwerven in de ontwikkeling en productie van het MCM Toolbox Programma.



Door de samenwerking met Hydroid kan OIP een hoogwaardig MCM-pakket aanbieden met de operationele multi-mission Unmanned Surface Vehicle (USV) "Seagull"; een effectieve akoestische onderwatercommunicatietechnologie; geavanceerde elektro-optische systemen en Hydroid's innovatieve en wijd verspreide REMUS Autonomous Underwater Vehicles (AUV's), alsook zijn autonome Deployment & Retrieval System (DRS).



Overgenomen in 2008 door de technologieleider Kongsberg en in combinatie met een 17-jarige reputatie voor het ontwikkelen en produceren van betrouwbare AUV-systemen, positioneren de Hydroid REMUS AUV's zich als één van de meest betrouwbare op de markt. Na een uitgebreid operationeel track record te hebben opgebouwd van meer dan 450 Hydroid REMUS AUV-systemen, ingezet in meer dan 20 landen voor verschillende toepassingen, worden REMUS AUV's grotendeels gebruikt voor defensietoepassingen voornamelijk voor mijnbestrijding.



Freddy Versluys, CEO van OIP Sensor Systems, zegt: "We zijn trots om samen dit sterke team te vormen. Onze geïntegreerde oplossing is een hoog technologisch, vooraanstaand en uitgebreid getest pakket dat een robuust, effectief en efficiënt antwoord geeft op de operationele behoeften van de klant."



"We zijn verheugd om samen te werken met OIP aan het Belgische MCM Toolbox Programma", zei Duane Fotheringham, President van Hydroid. "Samen bieden onze technologie en mogelijkheden een complete MCM-oplossing die fungeert als een cruciale element voor het vergroten van de mijnbestrijdingscapaciteit van onze klanten."







