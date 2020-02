Egis Technology Inc. meldt omzet van TWD 548 miljoen in januari 2020

TAIPEI, 6 februari 2020 /PRNewswire/ -- Egis Technology Inc. (6462:TWO) meldt maandomzet van TWD 548 miljoen voor januari 2020, een afname van 12,8% ten opzichte van december 2019 (TWD 628 miljoen), maar een groei van 38,4% ten opzichte van januari 2019.



De jaaromzet tot en met januari 2020 was in totaal TWD 548 miljoen, een toename van 38,4% in vergelijking met dezelfde periode in 2019.



We zullen onze winst voor 4K19 midden maart via webcast presenteren.



Over Egis Technology Inc.



Als toonaangevende provider van biometrische beveiliging via vingerafdruk specialiseert Egis Technology Inc. (6462.TWO) zich in het leveren van een complete, kant-en-klare oplossing met hoogwaardige sensorprestaties en softwarefunctionaliteit. Het bedrijfseigen matchingalgoritme voorziet in een van de beste FAR/FRR-prestaties die momenteel op de markt beschikbaar zijn, alsmede maximale beveiliging en optimaal gemak. De toonaangevende vingerafdruktechnologie die Egis biedt, is de ideale keuze voor implementatie in mobiele apparaten. Als lid van het bestuur van de FIDO Alliance streeft Egis ernaar beveiliging en verificatie voor iedereen in de onlinewereld te bieden. De hoofdvestiging van Egis is in Taipei, Taiwan met lokale vestigingen op het vaste land van China en in Japan. Ga voor meer informatie naar www.egistec.com [http://www.egistec.com/].



