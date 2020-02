RateGain uitgeroepen tot Best Technology Innovator of the Year tijdens de HSMAI Europe Awards 2019

LONDEN, 6 februari 2020 /PRNewswire/ -- RateGain, een leider in horeca- en reistechnologie, is verheugd om te kunnen mededelen dat het OPTIMA MarketDRONE-product door HSMAI Europe bekroond is als de Best Technology Innovation of the Year. De aankondiging vond plaats tijdens hun jaarlijkse ROC & Awards in Londen op 28 januari 2020.



OPTIMA MarketDRONE is een unieke, met kunstmatige intelligentie voorziene, cloud-gebaseerde oplossing waarmee intra-dagelijkse tarieven en tariefplanwijzigingen door hotels in realtime gevolgd kunnen worden. Het product kan realtime bijgewerkte tarieven op een geautomatiseerde manier sturen naar een apparaat van keuze van omzetmanagers. Het is het enige product op de markt dat onmiddellijk berichten verstuurt naar omzetmanagers wat betreft realtime tariefwijzigingen waardoor zij in staat gesteld worden om op de veranderingen te reageren op het moment dat ze plaatsvinden. Hierdoor kan de omzet gemaximaliseerd worden. Het product beschikt over een eenvoudig te navigeren gebruikersinterface.



De juryleden bestonden uit veteranen uit de sector waaronder experts zoals Carl Weldon - COO Europe HFTP, Amanda Elder - CCO Kempinski Hotels, Kai Holmberg - Partner Unfold en Matthew Stephens - MD eHotelier zei, "De jury was onder de indruk van RateGains innovatieve oplossing OPTIMA MarketDRONE. Dit product biedt de hotelsector een unieke oplossing voor het constante probleem dat men de concurrentie wil voorblijven. Het product is gebouwd op new-age technologieën zoals Kunstmatige Intelligentie en Cloud. Het is een goed voorbeeld van innovatie binnen de hoteltechnologie."



"We zijn vereerd dat wij als winnaar verkozen zijn. Deze prijs is een bevestiging van het belang dat wij aan innovatie hechten. OPTIMA MarketDRONE is het resultaat van ons product en R&D-teams die samen met onze klanten samenwerken om een zeer dynamisch product te leveren dat echter eenvoudig te gebruiken is en dat de omzet stimuleert. Dit is een geweldig voorbeeld van RateGains samenwerking met onze klanten door complexe behoeften op te lossen door middel van leveringsgemak en Kunstmatige Intelligentie. Met OPTIMA MarketDRONE kunnen omzetmanagers er zeker van zijn dat zij op de hoogte blijven in het competitieve landschap," aldus Harmeet Singh, CEO, RateGain.



"HSMAI Region Europe heeft verschillende initiatieven gelanceerd die gericht zijn op de marketing van onze sector, en met name op het werven en behouden van de beste talenten. We zijn trots op de manier waarop de sector zich ontwikkelt en het geweldige werk dat door een groot aantal bedrijven, zoals RateGain, uitgevoerd wordt om hun merken en hun mensen en klanten verder te ontwikkelen," aldus Ingunn Hofseth, President en CEO of HSMAI Region Europe.



Over RateGain:



RateGain is een toonaangevende leverancier van SaaS-producten voor reis- en horecabedrijven om hen te helpen met cognitief omzetbeheer, slimme e-distributie, en merkbetrokkenheid zodat elke dag meer inkomsten gegenereerd kunnen worden. RateGain is er trots op dat zij wereldwijd meer dan 125.000 hotels ondersteunen door 240 miljard tarief- en beschikbaarheidsupdates te leveren en meer dan 30 miljoen reserveringen te verwerken. Ga voor meer informatie naar [http://www.rategain.com/]3rategain.com [http://www.rategain.com/]



Over HSMAI Europe



HSMAI is een wereldwijd organisatie dat in 1927 in de VS werd opgericht. HSMAI Region Europe is de Europese tak van de organisatie. HSMAI Region Europe zet zich in om de hotel-, evenementen- en reissector en hun partners te laten groeien, en het is de toonaangevende pleitbezorger voor intelligente, duurzame omzetgroei op lokaal, nationaal en Europees niveau.



Ga voor meer informatie over HSMAI Region Europe naar https://hsmai.eu/ [https://hsmai.eu/]



