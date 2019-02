Den Braven Benelux B.V. wordt Bostik Benelux B.V.

PARIJS, February 6, 2019 /PRNewswire/ --



Deze naamsverandering van Den Braven is een van de laatste stappen om onze krachtige, wereldwijde positie in lijmen en kitten te bevestigen



Bostik, een toonaangevende wereldwijde lijmspecialist voor de consumenten-, bouw- en industriële markten, heeft vandaag aangekondigd dat de juridische bedrijfsnaam van zijn overname, DEN BRAVEN BENELUX B.V., is gewijzigd in BOSTIK BENELUX B.V.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/529564/Bostik_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/818521/Bostik_Benelux_BV.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/818522/Bostik_Benelux_BV_Oosterhout.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/818523/Bostik.jpg )



Sinds de overname van Den Braven in 2016, een leider in hoogwaardige afdichtingsmiddelen voor isolatie en constructie, hebben beide organisaties hun krachten gebundeld om Bostik te versterken als een krachtige wereldwijde speler op het gebied van lijmen en kitten.



De verandering van de wettelijke bedrijfsnaam is een van de laatste integratiestappen. Daarom wordt alle corporate branding op de locaties Oosterhout en Giessen vervangen door de visuele identiteit van Bostik. "Deze verandering stelt ons in staat de betekenis achter het merk Bostik te versterken en is de eerste stap naar het bouwen van een gemeenschappelijke cultuur met als focus het genereren van meer waarde voor onze klanten" - Roland Albers, Senior Vice President van de Construction and Consumer Global Business Unit van Bostik in EMEA.



Vincent Imbos, Managing Director van Bostik Benelux B.V., voegde hieraan toe: "We zijn verheugd deel uit te maken van Bostik en zullen onze merkstrategie blijven volgen door naast het Bostik -assortiment ook producten van het merk Zwaluw te verkopen. Bovendien zullen onze kennis- en servicemogelijkheden verder worden uitgebreid om onze klanten nog meer innovatieve oplossingen en een hoogwaardige service te bieden."



Om de strategische geografische markt voor Bostik in Europa te dienen, zal nu een enkele commerciële organisatie in de Benelux worden opgericht, die zich zal richten op de marketing en commercialisering van de gecombineerde productenportfolio van Bostik en Den Braven.



Over Bostik, een bedrijf van Arkema



Bostik is een toonaangevende wereldwijde lijmspecialist in de bouw-, consumenten- en industriële markten. Al meer dan een eeuw ontwikkelt het innovatieve lijmoplossingen die slimmer zijn en meer aangepast aan de krachten die het dagelijks leven bepalen. Van wieg tot graf, van huis tot kantoor, de slimme lijmen van Bostik zijn overal te vinden. Met een jaarlijkse omzet van EUR2 miljard heeft het bedrijf 6.000 medewerkers en is het aanwezig in meer dan 50 landen. Ga voor de laatste informatie naar https://www.bostik.com.



CONTACT: Emmanuelle Louria, +33-1-49-00-90-68, emmanuelle.louria@bostik.com