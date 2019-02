IDTechEx-show! Agenda bekend: merken verbinden met opkomende technologieën

BERLIJN, February 6, 2019 /PRNewswire/ --



De IDTechEx-show! [https://www.idtechex.com/europe2019/show/en ] in Berlijn brengt op 10-11 april acht belangrijke ontwrichtende technologieën en klanten samen op één locatie. Industrie-analisten van IDTechEx hebben mondiale sprekers van vele eindgebruikersorganisaties uitgenodigd, naast technologieontwikkelaars die hun laatste doorbraken bespreken, zodat u bruikbare zakelijke inzichten kunt verwerven en potentiële klanten en partners kunt ontmoeten.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/818146/IDTechEx_Show.jpg )



Meer dan 250 sprekers [https://www.idtechex.com/europe2019/show/en/full-agenda ] bespreken onder meer de volgende thema's: verstoring in de opkomende branches voor elektrische voertuigen en energieopslag, kansen in de gezondheidszorg - van wearables tot biosensoren, innovaties in consumentenelektronica, waaronder flexibele en vouwbare displays, productie-innovaties - van 3D-printen tot constructie-elektronica en nieuwe materiaalontwikkelingen, van materialen met een thermische interface tot rekbare elektronische materialen.



Met betrekking tot deze onderwerpen hebben we een uitstekende line-up van eindgebruikers die hun behoeften en activiteiten bespreken bij het op de markt brengen van deze technologieën. Er zijn onder meer sprekers van AbinBev, BEKO, Bosch, Boston Scientific, Continental, Daimler, Diageo, Google, Microsoft, Mitsubishi Electric, NREL, Panasonic, Qualcomm Life, Renault Trucks, Samsung, Schreiner Medipharm, Siemens, Sony, US Army, UTRC, Visionox en vele anderen. Klik voor de volledige lijst van sprekers hier [https://www.idtechex.com/europe2019/show/en/speakers ].



Tijdens het evenement, dat tot doel heeft de aanname van deze technologieën te versnellen, staat het samenvoegen van toepassingen met de juiste technologieën centraal. Meer dan 200 exposanten [https://www.idtechex.com/europe2019/show/en/exhibitors-list ] presenteren hun nieuwste oplossingen en ontwikkelingen op het gebied van 3D-printen, elektrische voertuigen, energieopslag, grafeen, IoT, printelektronica, sensoren en wearabletechnologie.



Het evenement wordt georganiseerd door IDTechEx, het wereldwijde advies- en business inlichtingenonderzoeksbureau, dat zich richt op het leveren van onpartijdige markt- en technologie-evaluatie aan klanten IDTechEx-analisten stellen de agenda samen en kiezen de toonaangevende sprekers uit de hele wereld om ervoor te zorgen dat de nieuwste trends en kansen voor de aanwezigen worden uitgezonden, wat waardevolle inzichten oplevert.



Mediacontact: Chris Clare Event Director c.clare@IDTechEx.com +44(0)1223-812300