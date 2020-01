FOVIO Chip van Seeing Machines geoptimaliseerd en klaar voor NCAP

LAS VEGAS, 6 januari 2020 /PRNewswire/ -- Seeing Machines, een marktleider op het gebied van AI-aangedreven technologie voor systemen voor monitoring van de bestuurder (DMS, driver monitoring system), heeft een variant van zijn FOVIO Driver Monitoring (FOVIO) Chip-oplossing gelanceerd die speciaal is ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten van het Europese Programma voor de Beoordeling van Nieuwe Voertuigen (NCAP, New Car Assessment Program) op het gebied van de detectie van sufheid en afleiding van bestuurders om vanaf 2022 veiligheidsclassificaties te behalen.





De FOVIO Chip-oplossing van Seeing Machines werd in 2018 door het Bedrijf geïntroduceerd en biedt zijn toonaangevende DMS-technologie op een volledig schaalbaar platform, met de mogelijkheid om de volledige reeks DMS-functies te benutten op een geoptimaliseerd SoC (System on Chip). Drie van de lopende automobielprogramma's van Seeing Machines worden momenteel via dit platform geleverd.



De nieuwste variant van de FOVIO Chip-oplossing, die is geoptimaliseerd voor basis Euro NCAP-systemen met de flexibiliteit om de meest geavanceerde DMS-vereisten te ondersteunen, is op dit moment de best presterende, kleinste en goedkoopste oplossing op de markt voor monitoring van de bestuurder. Deze oplossing wordt verder mogelijk gemaakt dankzij de voortdurende innovaties van Seeing Machines op het gebied van sterk geoptimaliseerde ingebedde neurale inferentieverwerking voor met FOVIO geactiveerde versies van Xilinx Automotive Zynq-7000 SoC's.



De senior vicevoorzitter van de automobielafdeling, Nick DiFiore, merkte op: "Monitoring van de bestuurder speelt een sleutelrol bij de NCAP-vereisten van de volgende generatie en veilige geassisteerde besturing. Seeing Machines heeft DMS-technologie die haar waarde heeft bewezen in de automobielindustrie en die echte veiligheidsresultaten oplevert. Hoewel NCAP altijd geassocieerd wordt met de behoefte aan lage kosten, realiseren velen in de industrie zich ook dat prestaties en doeltreffendheid niet kunnen worden opgeofferd om de doelen van een betere veiligheid van de bestuurder te bereiken."



"Onze ervaren en bekwame onderzoeks- en ingenieursteams tonen dat oplossingen tegen lage kosten 'zonder compromis' mogelijk zijn, omdat we meer geavanceerde AI-mogelijkheden gebruiken op apparaten met nog lagere kosten die aan de industrienorm voldoen dankzij ons voortdurend siliconpartnerschap met Xilinx. Dit is een geweldig resultaat in onze inspanningen om ons te blijven richten op het ondersteunen van onze klanten en partners in de automobielindustrie met een DMS-oplossing die een redelijke prijs heeft, schaalbaar is en eenvoudig kan worden geïntegreerd in relatief korte tijdspannen en de prestaties die Seeing Machines belooft, blijft behalen."



DMS-technologie zal de norm worden in de meeste moderne personenauto's voor een betere bestuurders- en semi-geautomatiseerde rijveiligheid in het kader van het NCAP, dat is bekrachtigd door de Europese Commissie [https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en], en meer recentelijk, de nationale instantie voor verkeersveiligheid (National Transportation Safety Board) [https://www.ntsb.gov/news/press-releases/Pages/NR20180524.aspx] in de Verenigde Staten, in een poging om de sufheid en afleiding van bestuurders te beteugelen en de veiligheid voor voetgangers en passagiers te verbeteren.



Over Seeing Machines , een in 2000 opgericht mondiaal bedrijf gevestigd in Australië, is een marktleider op het gebied van op zicht -gebaseerde monitoringtechnologie die machines in staat stelt mensen te zien, te begrijpen en bij te staan. De technologieportfolio van Seeing Machines van AI-algoritmen, ingebedde verwerking en optica, drijft producten aan die een betrouwbaar realtime begrip van voertuigoperators moeten bieden. De technologie omvat de kritische meting van de plaats waar een bestuurder naar kijkt tot de classificatie van zijn cognitieve toestand zoals die van toepassing is op ongevallenrisico. Betrouwbare metingen van de "toestand van de bestuurder" zijn het einddoel van de Driver Monitoring Systems (DMS)-technologie. Seeing Machines ontwikkelt DMS-technologie om voor meer veiligheid te zorgen in de volgende sectoren: automobielindustrie, commerciële vloot, offroad en luchtvaart. Het bedrijf heeft kantoren in Australië, de VS, Europa en Azië, en levert technologische oplossingen en diensten aan marktleiders in elke marktverticaal. www.seeingmachines.com [http://www.seeingmachines.com/]



