Seeing Machines DMS-technologie wordt door Veoneer gedemonstreerd op CES

LAS VEGAS, 6 januari 2020 /PRNewswire/ -- Seeing Machines' toonaangevende AI-gedreven driver monitoring system (DMS)-technologie wordt gedemonstreerd door samenwerkingspartner en wereldwijde leider op het gebied van autotechniek Veoneer tijdens CES 2020 in Tech East, Las Vegas Convention Centre, Platinum kavel 1.



Veoneer presenteert haar geloof in hoe het dagelijkse autorijden in de toekomst zal veranderen, en laat voor het eerst een reeks solutions zien voor chauffeursondersteuning, collaboratief rijden en zelfrijdende auto's die het komende decennium mainstream zullen worden. Ook zal Veoneer op de straten van Las Vegas een nieuw product onthullen, waarmee chauffeurs met een eenvoudige druk op de knop onder het rijden hun handen van het stuur kunnen halen en de auto zelf delen van het woon-werkverkeer veilig aflegt.



Dit zal de vijfde keer zijn dat Veoneer deelneemt aan CES, en de eerste keer dat het bedrijf haar geavanceerde vermogens laat zien op openbare wegen.



Enkele andere van de kerntechnologieën die op CES zullen worden uitgelicht, tentoongesteld en gedemonstreerd door Veoneer zijn visiecamera's en radars van de volgende generatie, 5G-technologie in samenwerking met Ericsson en Ericsson Connected Vehicle Cloud om solutions van Veoneer mogelijk te maken en te verbeteren, chauffeurs- en cabinemonitoring, en thermische beeldvorming van de toekomst.



Seeing Machines' FOVIO driver monitoring-technologie maakt gebruik van geavanceerde machinevisietechnologie om hoofdpositie, ooglidbewegingen en blikrichting precies te meten en te analyseren, onder een volledig spectrum van veeleisende verlichtingsomstandigheden, waaronder door een zonnebril. Deze data worden verwerkt ter interpretatie van de aandachtstoestand van de chauffeur, concentratie, slaperigheid en aantastingsniveau om geavanceerde driver assistance systems (ADAS) te voorzien van realtime kritieke input.



DMS-technologie zal standaard worden in de meeste moderne personenwagens, voor verbeterde veiligheid voor de chauffeur en bij semiautomatisch autorijden, gezien de recente richting van het Europees Programma tot Beoordeling van Nieuwe Auto's ('European New Car Assessment Program' (NCAP)), de Europese Commissie [https://ec.europa.eu/transport/modes/road/news/2017-05-31-europe-on-the-move_en] en de National Transportation Safety Board [https://www.ntsb.gov/news/press-releases/Pages/NR20180524.aspx], en in een poging om afgeleid en slaperig autorijden in te dammen en om de veiligheid voor voetgangers en passagiers te verbeteren.



CEO Paul McGlone van Seeing Machines licht toe: "Onze samenwerking met Veoneer blijft succesvol nu wij toonaangevende driver monitoring system-technologie ontwikkelen om veiligheid op wegen te vergroten. Wij zijn zeer verheugd met de integratie van Seeing Machines DMS-technologie in Veoneer's CES-tentoonstelling van geavanceerde technologiesolutions die de automotive-industrie zullen ondersteunen bij hun verbetering van chauffeursondersteuning voor veiligheid en gemak, zowel in huidige als toekomstige auto's."



Seeing Machines blijft groeien als automotive-leider in DMS-technologie, en heeft recent samenwerkingen uitgebreid [https://www.seeingmachines.com/blog/2019/09/11/expended-program-with-existing-oem-customer/] met bestaande OEM-klanten.



Over Seeing Machines : Seeing Machines is een in 2000 opgericht mondiaal bedrijf dat is gevestigd in Australië. Het is toonaangevend op het gebied van visiegebaseerde monitoringstechnologie dat machines in staat stelt om personen te zien, te begrijpen en te assisteren. Seeing Machines' technologieportfolio van AI-algoritmes, ingebedde verwerking en optica en krachtige producten moeten betrouwbaar en realtime begrip van voertuigbestuurders leveren. De technologie omspant de kritische meetgegevens van waar een chauffeur naar kijkt, door middel van classificatie van hun cognitieve situatie omdat dat te maken heeft met het risico op ongelukken. Betrouwbare meting van de "chauffeursstatus" is het uiteindelijke doel van Driver Monitoring Systems (DMS)-technologie. Seeing Machines ontwikkelt DMS-technologie ter verbetering van de veiligheid in Automotive, Commerciële Wagenparken, Terreinwagens en Luchtvaart. Het bedrijf heeft vestigingen in Australië, de Verenigde Staten, Europa en Azië, en levert technologiesolutions en -diensten aan sectorleiders in iedere verticale markt. www.seeingmachines.com [http://www.seeingmachines.com/]



CONTACT: Media-aanvragen: Media@SeeingMachines.com of + 61 419 149 683



Web site: http://www.seeingmachines.com/