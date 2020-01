HERE Mobility start 2020 met meer dan 700 partners en een besparing van ruim 1 miljoen gereden kilometers

HERE Mobility marktplaats groeide in 2019 met 150% ten opzichten van 2018, een belangrijke mijlpaal in de missie van het bedrijf om mobiliteit efficiënter te maken



AMSTERDAM, 6 januari 2020 /PRNewswire/ -- HERE Mobility marktplaats groeide in 2019 met 150% ten opzichten van 2018, een belangrijke mijlpaal in de missie van het bedrijf om mobiliteit efficiënter te maken



AMSTERDAM, 6 januari 2020 - HERE Mobility [https://mobility.here.com/], 's werelds eerste open marktplaats die vraag en aanbod in het vervoer real-time met elkaar verbindt om mobiliteit efficiënter te maken en het ecosysteem te hervormen, kondigde vandaag aan dat het 2020 begint met meer dan 700 vraag- en aanbodpartners over de hele wereld. Dit betekent een groei van 150% ten opzichte van het jaar ervoor en een wereldwijde besparing van 1 miljoen gereden kilometers. De snelle groei van HERE Mobility is een rechtstreeks gevolg van het toenemend aantal bedrijven in diverse sectoren, die op zoek zijn naar mobiliteitsoplossingen voor het reizen van deur tot deur en klantervaring verbeteren.



De 'Mobility as a Service'-markt groeit voortdurend, als gevolg van toenemende verkeersdrukte en andere economische en sociale veranderingen. Dankzij een combinatie van deze factoren, wordt voor de gedeelde mobiliteitsmarkt tussen nu en 2030 een groei voorspeld tot 1,5-2 biljoen dollar [https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/how-sharing-the-road-is-likely-to-transform-american-mobility]. Duurzame mobiliteitsoplossingen worden overal ter wereld steeds belangrijker. De verwachtingen zijn dat in 2030 [https://www.usnews.com/news/world/articles/2018-05-17/report-two-thirds-of-worlds-population-will-live-in-cities-by-2050], 60% van de wereldbevolking in steden zal wonen en de totaal gereden kilometers zal zijn piek bereiken in 2040 [https://www.businesswire.com/news/home/20171113006466/en/Future-Cars-2040-Miles-Traveled-Soar-Sales].



Omdat door populaire rideshare diensten de verkeersdrukte alleen maar [https://drive.google.com/file/d/1FIUskVkj9lsAnWJQ6kLhAhNoVLjfFdx3/view] toeneemt, biedt de competitieve mobiliteitsmarktplaats een oplossing voor de vervoersvraagstukken van bedrijven in elke sector. HERE Mobility stelt hen in staat, hun klanten te verbinden met het breedste aanbod aan regionale mobiliteitsopties dat beschikbaar is op één multimodaal platform. De mobiliteitsmarktplaats helpt bedrijven hun kernaanbod te verrijken en zo een overkoepelende klantervaring te creëren.



Met meer dan 2,5 miljoen ingeschreven voertuigen is de marktplaats van HERE Mobility nu beschikbaar in meer dan 100 grote steden wereldwijd. In 2019 groeide de markt onder Noord Amerikaanse demand partners met 200% en in Europa met 100%.



"Om in het oververzadigde ecosysteem van vandaag de dag te concurreren, zoeken bedrijven naar een deur tot deur service, inclusief transport van de eerste tot de laatste kilometer", aldus Liad Itzhak, SVP, directeur van HERE Mobility. "Door nieuwe sectoren te verbinden met onze mobiliteitsoplossingen helpen we niet alleen duurzame mobiliteit te creëren, maar stellen we bedrijven ook in staat om hun klanten een complete ervaring te bieden."



"Terwijl de rideshare giganten hun percentage van de gefragmenteerde markt konden veroveren door onderlinge concurrentie met andere mobiliteitsaanbieders, zetten we deze markt op scherp", gaat Itzhak verder. "Onze technologie maakt de markt sterker en stelt aanbieders in staat te concurreren door hun efficiëntie te optimaliseren. Hiermee kunnen aanbieders een hoogwaardige service leveren, hun prijzen verlagen en met geoptimaliseerde routing elke kilometer laten tellen; daar profiteren zowel aanbieders, consumenten als het milieu van."



Bedrijven uit een breed scala aan branches zijn in 2019 met HERE Mobility gaan samenwerken om in hun mobiliteitsbehoeften te voorzien. Tot de partners in de horecasector behoren onder andere Westin San Diego, W Hollywood en Four Points by Sheraton in San Diego. In de financiële- en bankensector behoren de toonaangevende digitale FinTech bedrijven Wirecard en Bancolombia tot de partners. Partners in de reissector en toerisme zijn onder meer het Fleet Science Center uit San Diego, de Europese wegenwachtdienst ARC Europe en Multiplan, de ontwikkelaar van de grootste winkel- en bedrijfscomplexen in Brazilië.



Over HERE Mobility



HERE Mobility is de mobiliteitsbedrijfsunit van HERE Technologies, die tot doel heeft om mobiliteit efficiënter te maken door democratisering van het overkoepelende ecosysteem. Met zijn geavanceerde technologie heeft HERE Mobility een open en concurrerende slimme marktplaats voor mobiliteit gecreëerd voor alle vervoersdiensten, waarbij vraag en aanbod in real-time worden gekoppeld om mensen en bedrijven over de hele wereld te helpen.



Door de juiste instrumenten en technologieën aan te bieden maakt HERE Mobility MaaS wereldwijd voor iedereen toegankelijk en eenvoudig te gebruiken. Sinds de lancering van HERE Mobility in januari 2018 hebben vervoersaanbieders uit Europa, de VS en Latijns Amerika zich aangesloten bij de HERE Mobility Marketplace, met in totaal meer dan 2,5 miljoen voertuigen. De HERE Mobility Marketplace is nu reeds actief in 100 steden ter wereld, waaronder LA, Amsterdam, Athene en Barcelona en daar zullen naar verwachting in de komende maanden veel andere steden bijkomen. Meer informatie. [https://mobility.here.com/]



Mediacontact Allison Grey allison@headline.media [mailto:allison@headline.media] +1-323-283-8176



Web site: https://mobility.here.com/