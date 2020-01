Gift of Life Donor Program voor 12e opeenvolgende jaar toonaangevende organisatie op het gebied van orgaandonatie in de VS

Regio breekt opnieuw twee Amerikaanse records met buitengewone vrijgevigheid en klinisch leiderschap: het grootste aantal orgaandonoren en levensreddende transplantaties



PHILADELPHIA, 6 januari 2020 /PRNewswire/ -- Voor het 12e achtereenvolgende jaar is Gift of Life Donor Program de toonaangevende organisatie voor de verkrijging van organen van het land, die het grootste aantal levensreddende organen voor transplantatie coördineert onder alle 58 organisaties voor de verkrijging van organen in de VS.



Gift of Life brak opnieuw twee nationale records in 2019, met het hoogste jaarlijkse totale aantal orgaandonoren en -transplantaties ooit voor een in de VS gevestigde organisatie voor de verkrijging van organen. De regio waar Gift of Life opereert, was een leider op het gebied van:





-- De meeste orgaandonoren - dankzij de coördinatie van levensreddende

donaties van 664 orgaandonoren

-- De meeste getransplanteerde organen - de donaties resulteerden in 1.865

getransplanteerde organen

Het jaarlijkse donatiepercentage van Gift of Life van 59 orgaandonoren per miljoen burgers en haar jaarlijkse transplantatiepercentage van 167 transplantaties per miljoen burgers, behoren beide tot de hoogste ter wereld.



"Dag na dag werken onze toegewijde medewerkers de klok rond om alles in het werk te stellen om het leven te redden van de meer dan 5.000 mannen, vrouwen en kinderen in onze regio die op een levensreddend orgaan wachten", aldus de voorzitter en algemeen directeur van Gift of Life, Howard M. Nathan. "Zij genieten de ondersteuning van de meest genereuze gemeenschap in het land en de belangrijkste ziekenhuizen en transplantatiecentra in het land. Samen hebben wij een internationaal model van medelevende zorg, klinische uitmuntendheid en partnerschap met de gemeenschap gecreëerd." Luister naar hoe de onbaatzuchtige beslissing van Markita Lewis om de organen van haar zoon te doneren het leven van drie kinderen redde: https://www.donors1.org/it-took-a-simple-yes-to-save-their-lives/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2682399-1&h=3435836706&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2682399-1%26h%3D2204164485%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.donors1.org%252Fit-took-a-simple-yes-to-save-their-lives%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.donors1.org%252Fit-took-a-simple-yes-to-save-their-lives%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.donors1.org%2Fit-took-a-simple-yes-to-save-their-lives%2F]



In 2019 kon Gift of Life tevens levensverbeterend weefsel terugwinnen van 2.677 donoren, waaronder 1.305 musculoskeletale donoren en 2.234 hoornvliesdonoren. Deze donaties kunnen meer dan 100.000 mensen ten goede komen, met botdonaties voor orthopedische en sportblessures, huiddonaties om brandwondenpatiënten te behandelen en voor reconstructieve chirurgie, hartklepdonaties om levensbedreigende afwijkingen te verhelpen en hoornvliezen om het geschenk van het zicht te bieden. In deze video vertelt Carrie Dailey over hoe zij dankzij een weefseldonatie opnieuw haar armen kon gebruiken en de kans kreeg om haar droom verpleegster te worden na te streven: https://www.donors1.org/carries-story-a-girl-her-guitar-and-a-promise/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2682399-1&h=4231540821&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2682399-1%26h%3D3039636789%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.donors1.org%252Fcarries-story-a-girl-her-guitar-and-a-promise%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.donors1.org%252Fcarries-story-a-girl-her-guitar-and-a-promise%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.donors1.org%2Fcarries-story-a-girl-her-guitar-and-a-promise%2F]



Leider op het gebied van gemeenschapsvorming



Gift of Life werkt samen met 128 ziekenhuizen die acute zorg bieden en met 15 transplantatiecentra in haar regio voor haar levensreddende werk.



"In het kader van onze gedeelde missie van het redden van levens en het bieden van medelevende zorg, werken medewerkers van Gift of Life en ziekenhuisteams die kritische zorg bieden 24/7 om ervoor te zorgen dat gezinnen de mogelijkheid hebben om levens te redden en genezing te bieden door middel van orgaan- en weefseldonatie," zei de vicevoorzitter van klinische dienstverlening van Gift of Life, Richard D. Hasz. "Deze buitengewone partnerschappen tussen toegewijde en betrokken professionals bouwen een sterke donatiecultuur in onze regio." Elk jaar toont Gift of Life haar erkenning voor ziekenhuizen met haar Gift of Life Award voor de kampioenen op het gebied van orgaandonatie. Luister naar de beschouwingen van de prijswinnaars van dit jaar over de zorg voor gezinnen en hun samenwerking met Gift of Life: https://www.donors1.org/gift-of-life-honors-local-hospital-for-outstanding-organ-donation-rates/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2682399-1&h=356083729&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2682399-1%26h%3D2340893580%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.donors1.org%252Fgift-of-life-honors-local-hospital-for-outstanding-organ-donation-rates%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.donors1.org%252Fgift-of-life-honors-local-hospital-for-outstanding-organ-donation-rates%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.donors1.org%2Fgift-of-life-honors-local-hospital-for-outstanding-organ-donation-rates%2F]



Ongeveer 113.000 mensen wachten op een levensreddend orgaan in de VS en elke dag sterven er 20 mensen terwijl ze aan het wachten zijn. In de regio waar Gift of Life opereert, d.w.z. de oostelijke helft van Pennsylvania, het zuiden van New Jersey en Delaware, zijn er momenteel meer dan 5.000 mannen, vrouwen en kinderen die op een levensreddende transplantatie wachten. Het percentage mensen dat geregistreerd is als orgaandonateur via de rijbewijzen van hun staat is als volgt: 49,4 procent in Pennsylvania, 36 procent in New Jersey en 52 procent in Delaware.



"Het is een voorrecht voor ons de gemeenschap te dienen die de meest genereuze regio in het land is wat betreft donatie," zei de vicevoorzitter van administratie en juridisch adviseur van Gift of Life, Jan L. Weinstock, Esq. "Toch blijft de behoefte aan meer communicatie en pleitbezorging betreffende het tekort aan organen voor transplantatie een cruciaal probleem voor de volksgezondheid. We sporen iedereen aan om zich te registreren als donor en zich bij onze missie aan te sluiten. Onze visie is dat ooit niemand nog zal sterven terwijl hij of zij op een orgaan wacht."



Het duurt amper 30 seconden om je aan te melden bij donors1.org. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2682399-1&h=669309308&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2682399-1%26h%3D386169260%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.donors1.org%252F%26a%3Ddonors1.org.&a=donors1.org.]



Leider op het gebied van gemeenschapsondersteuning



Als toonaangevende regio betreffende gezondheidszorg is Philadelphia een bestemming voor transplantatiepatiënten. Gift of Life Family House [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2682399-1&h=3127013675&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2682399-1%26h%3D490763000%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.giftoflifefamilyhouse.org%252F%26a%3DGift%2Bof%2BLife%2BFamily%2BHouse&a=Gift+of+Life+Family+House] biedt betaalbare accommodatie, maaltijden en ondersteunende diensten aan transplantatiepatiënten en hun families. In 2019 boden medewerkers en vrijwilligers van Gift of Life Family House 9.401 overnachtingen aan 16.840 gasten, evenals 33.680 maaltijden en 1.164 ritten van en naar ziekenhuizen. Sinds het Family House haar deuren opende in juli 2011, met steun van de gemeenschap, heeft het 66.326 overnachtingen aan 121.682 gasten verstrekt, meer dan 243.364 maaltijden geserveerd en meer dan $9,3 miljoen aan gesubsidieerde zorg aan gezinnen verstrekt. In 2019 was de bezettingsgraad van het Family House 86 procent, met 121 nachten op volle capaciteit. Daarom werden twee nieuwe kamers toegevoegd dankzij de gulle steun van de gemeenschap. Om Gift of Life Family House en transplantatiepatiënten en hun familie te steunen, kunt u terecht op: https://support.giftoflifefamilyhouse.org/give/196189/#!/donation/checkout [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2682399-1&h=3286434636&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2682399-1%26h%3D879763988%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsupport.giftoflifefamilyhouse.org%252Fgive%252F196189%252F%2523!%252Fdonation%252Fcheckout%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fsupport.giftoflifefamilyhouse.org%252Fgive%252F196189%252F%2523!%252Fdonation%252Fcheckout&a=https%3A%2F%2Fsupport.giftoflifefamilyhouse.org%2Fgive%2F196189%2F%23!%2Fdonation%2Fcheckout]



De grootste jaarlijkse bijeenkomst en fondsenwervingsevenement van Gift of Life is de Donor Dash, die dit jaar zijn 25e verjaardag viert op 19 april in het Philadelphia Museum of Art. De Dash die elk jaar tijdens de nationale 'Donate Life'-maand wordt gehouden, viert de levensreddende kracht van orgaan- en weefseltransplantatie. Sinds de start van het evenement in 1996 hebben een kwart miljoen mensen de Dash bijgewoond en zijn levensreddende boodschap heeft miljoenen mensen bereikt dankzij media- en gemeenschapsparticipatie. Alleen al in de laatste 5 jaar heeft Dash $3 miljoen ingezameld ter ondersteuning van orgaan- en weefseldonatie. Bekijk de hoogtepunten van Donor Dash en kom meer te weten over het belang van dit evenement: https://www.donors1.org/get-involved/signature-events/donor-dash/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2682399-1&h=2005893897&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2682399-1%26h%3D2547633743%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.donors1.org%252Fget-involved%252Fsignature-events%252Fdonor-dash%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.donors1.org%252Fget-involved%252Fsignature-events%252Fdonor-dash%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.donors1.org%2Fget-involved%2Fsignature-events%2Fdonor-dash%2F]



Om de twee jaar heeft Gift of Life het grootste reizende team op de Donate Life Transplant Games of America, waar het succes van orgaandonatie en -transplantatie wordt gepresenteerd. De deelnemende atleten zijn levende donoren en ontvangers van organen en weefsels. Gift of Life is een actief voorstander van dit evenement sinds de oprichting ervan in 1982. Team Philadelphia neemt in juli 2020 opnieuw deel aan de Transplant Games in de Meadowlands in New Jersey. Bekijk hoogtepunten van de bekroonde prestaties van Team Philadelphia tijdens de Donate Life Transplant Games of America in 2018: https://www.donors1.org/get-involved/signature-events/team-philly-transplant-games/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2682399-1&h=1092625424&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2682399-1%26h%3D1215977796%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.donors1.org%252Fget-involved%252Fsignature-events%252Fteam-philly-transplant-games%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.donors1.org%252Fget-involved%252Fsignature-events%252Fteam-philly-transplant-games%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.donors1.org%2Fget-involved%2Fsignature-events%2Fteam-philly-transplant-games%2F]



Leider op het gebied van innovatie en vorming



Gift of Life geniet internationale erkenning voor zijn leiderschap en gespecialiseerde kennis op het gebied van orgaan- en weefseldonatie. Het Gift of Life Institute [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2682399-1&h=1270408249&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2682399-1%26h%3D4265504612%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.giftoflifeinstitute.org%252F%26a%3DGift%2Bof%2BLife%2BInstitute&a=Gift+of+Life+Institute] is de internationale leider op het gebied van vorming op het gebied van orgaan- en weefseldonatie. Sinds zijn oprichting in 2004 heeft het bijna 10.500 professionals uit 39 landen getraind, waaronder Australië, Brazilië, Canada, China, India, Iran, Japan, Mexico, de Filippijnen en de Verenigde Arabische Emiraten. Ook heeft het Instituut meer dan 400 workshops gefaciliteerd met 58 organisaties voor de verkrijging van organen en meerdere weefselbanken.



Het Transplant Pregnancy Registry International [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2682399-1&h=3362839829&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2682399-1%26h%3D361794273%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.transplantpregnancyregistry.org%252F%26a%3DTransplant%2BPregnancy%2BRegistry%2BInternational&a=Transplant+Pregnancy+Registry+International] of TPR-programma van het Instituut onderzoekt posttransplantatie ouderschap en de effecten van medicijnen op de vruchtbaarheid en zwangerschap. Sinds 1991 heeft het TPR meer dan 4.800 zwangerschapsuitkomsten na transplantaties gevolgd en informatie gedeeld met talloze ontvangers van transplantaties en hun zorgteams bij het nemen van beslissingen inzake gezinsplanning. TPR is het enige Register in zijn soort in de wereld. Het team heeft zijn bevindingen gepresenteerd in meer dan 70 intercollegiaal getoetste publicaties en op 520 academische fora wereldwijd.



Gift of Life Donor Program



Gift of Life Donor Program [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2682399-1&h=3961875589&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2682399-1%26h%3D535559035%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.donors1.org%252Fabout-gift-of-life%252Foverview%252F%26a%3DGift%2Bof%2BLife%2BDonor%2BProgram&a=Gift+of+Life+Donor+Program] is de non-profit, op federaal niveau aangeduide organisatie voor de verkrijging van organen die met 128 acute zorgziekenhuizen en 15 transplantatiecentra werkt, met een dekking van 11,2 miljoen mensen in de oostelijke helft van Pennsylvania, het zuiden van New Jersey en Delaware. Dankzij haar medelevende gemeenschap heeft Gift of Life in de afgelopen 12 jaar het grootste aantal levensreddende organen voor transplantatie gecoördineerd in de Verenigde Staten. Het jaarlijkse donatiepercentage van de organisatie behoort tot de hoogste ter wereld. Sinds 1974 heeft Gift of Life meer dan 50.000 levensreddende organen voor transplantatie gecoördineerd, en ongeveer 1,5 miljoen weefseltransplantaties hebben plaatsgevonden dankzij de vrijgevigheid van donoren en hun families. Eén orgaandonor kan het leven van maximaal acht mensen redden en een weefseldonor kan het leven van meer dan 75 anderen verbeteren. Ga voor meer informatie of om je te registreren naar donors1.org. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2682399-1&h=709371315&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2682399-1%26h%3D99542341%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.donors1.org%252F%26a%3Dvisit%2Bdonors1.org.%2B&a=donors1.org.]



