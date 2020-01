Egis Technology Inc. rapporteert omzet van NTD 628 miljoen in december 2019

TAIPEI, 6 januari 2020 /PRNewswire/ -- Egis Technology Inc. (6462:TWO) rapporteert een maandomzet van 628 miljoen Nieuw Taiwanese Dollar (NTD) voor december 2019, een groei van 19,2% ten opzichte van november 2019 en een groei van 121,4% ten opzichte van december 2018.



Op kwartaalbasis zag de omzet in Q42019 een bescheiden daling met een afname van 4,1% kwartaal-op-kwartaal. Dat is in lijn met het seizoenspatroon van vergelijkbare ondernemingen zonder fabriek en consistent met wat we hebben gecommuniceerd tijdens onze vorige inkomstenconferentie.



De omzet over het volledige jaar 2019 bereikte NTD 7.358 miljoen, een nieuw record en een jaar-op-jaar groei van 24,5%.



Over Egis Technology Inc.



Als een toonaangevende leverancier van biometrische vingerafdruklezers, specialiseert Egis Technology Inc. (TWO:6462) zich in de levering van een volledig bedrijfsklare solution met superieure sensorprestatie en softwarefunctionaliteit. Hun gepatenteerde matching-algoritme levert een van de beste foutieve afwijzings- en aanvaardingspercentages in de huidige markt en voorziet in maximale veiligheid en gemak. Egis' geavanceerde vingerafdruktechnologie is de aangewezen keuze voor implementatie in mobiele apparaten. Als bestuurslid van de FIDO Alliance, streeft Egis naar veiligheid en authenticatie voor iedereen in de online-wereld. Egis is gevestigd in Taipei, Taiwan met nevenvestigingen op het Chinese vasteland en in Japan. Kijk voor meer informatie op www.egistec.com [http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.egistec.com&esheet=51285367&newsitemid=0&lan=en-US&anchor=www.egistec.com&index=2&md5=6a716452ec0b597852b03509e045f457].



