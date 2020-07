Nieuwe Corona Test Kit: Twee antilichaamtests uit één druppel bloed dankzij innovatieve DBS-technologie

De biotech start-up "Aminoverse" uit Nuth (Nederland) maakt sinds juli nauwkeurige, op laboratoriumbasis uitgevoerde antilichaamtests tegen het Coronavirus mogelijk voor particulieren en bedrijven. De "AELYSA Corona Antilichaam Test-Kit" is gebaseerd op de innovatieve DBS-technologie (droge bloedvlek), die het mogelijk maakt om met één druppel bloed te testen. Zowel op conventionele antilichamen, als op potentieel neutraliserende antilichamen die het coronavirus onschadelijk kunnen maken.



"Wetenschap is voor iedereen". Volgens dit principe is het Aminoverse-team tijdens de corona-crisis een intern ontwikkelingsprogramma gestart. Het doel: een antilichaamtest die een kwalitatief hoogstaand testresultaat oplevert en die zo gemakkelijk mogelijk te gebruiken is. De innovatie: De DBS-technologie, bekend van het onderzoek van pasgeborenen, werd aangepast voor de opsporing van antilichamen tegen het coronavirus SARS-CoV-2 en is sinds juli beschikbaar als de "AELYSA Corona Antilichaam Test Kit".



In vergelijking met antilichaamtests bij de dokter is dankzij de DBS-technologie een druppel bloed uit de vingertop voldoende voor de antilichaamtests; spuiten zijn niet nodig. Dit maakt de test geschikt voor kinderen. Het kan overal worden uitgevoerd, bijvoorbeeld thuis. Medische ervaring of de aanwezigheid van een arts is niet vereist; lange wachttijden in wachtkamers worden voorkomen.



De bloeddruppel wordt op een speciaal filterpapier gedropt, dat het monster stabiliseert vanaf het moment dat het per post wordt verstuurd naar het laboratorium. Daar onderzoeken de wetenschappers het bloedmonster twee keer: op antilichamen tegen de binnenkant van het coronavirus (nucleocapside-eiwit) en op potentieel neutraliserende antilichamen die zich aan het virusoppervlak binden (spike -eiwit). Voor deze metingen worden alleen CE-IVD gecertificeerde en gevalideerde ELISA-tests gebruikt. Daardoor is het testresultaat betrouwbaarder dan dat van de snelle tests. Testresultaten zijn achteraf online beschikbaar.



Bij de vraag naar een mogelijke immuniteit tegen SARS-CoV-2 is de meting van antilichamen tegen het piekeiwit bijzonder belangrijk. Dit komt omdat onderzoekers in neutralisatietesten in celculturen hebben aangetoond dat antilichamen die zich binden aan het piekeiwit vaak kunnen voorkomen dat het virus in de gastheercel terechtkomt. Zo wordt een infectie voorkomen.