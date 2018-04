Verzetsstrijders staan centraal in vierde editie De laatste getuigen

Verzet: vechten voor de vrijheid is het thema van de vierde editie van de voorstelling De laatste getuigen, die op 4 mei plaatsvindt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Er komen acht verhalen voorbij van krijgsgevangen genomen soldaten, gearresteerde verzetsmensen en soldaten die vanuit de hele wereld hebben gevochten voor de vrijheid gedurende de Tweede Wereldoorlog.



Vijf Hagenaren vertellen het oorlogsverhaal van hun vader of broer samen met acteurs van Het Nationale Theater. De oorlogsherinneringen aan Anton de Kom, Hans Ringers, Rawi Noto Soeroto en Evert Jansen worden op deze manier levend gehouden. Dit jaar zijn er voor het eerst ook lege tafeltjes, die ook bemand worden door acteurs. De lege plek naast hen staat symbolisch voor drie overleden soldaten: George Maduro, Pim Boellaard (beiden gevochten in Den Haag) en August Mijnhijmer (behoeder van de olietransporten). Dit jaar doen onder meer Romana Vrede, Hein van der Heijden, Mark Rietman en Bram Suijker van ensemble van Het Nationale Theater mee aan de voorstelling. Voor programmeur Erna van den Berg van Het Nationale Theater is het ieder jaar een uitdaging om laatste getuigen te vinden. “Het verzet was geheim. Dat maakte het lastig om de personen te vinden achter dagboekfragmenten of artikelen in de verzetskrant. Door veel research te doen, is het toch weer gelukt om een mooi programma samen te stellen.”



Mix heldendaden en getuigenissen



De laatste getuigen wordt een mix van heldenverhalen en getuigenissen, waarin ook de keerzijde van het verzet wordt belicht. “Hoe was het voor de achterblijvers toen hun vader, die in het verzet zat, ineens weg was?”, vertelt Van den Berg. “Pim Boellaard vocht aan het front en heeft drie keer gedacht dat hij de Tweede Wereldoorlog niet ging overleven. Hij heeft drie keer een afscheidsbrief geschreven." Veel verhalen uit de Tweede Wereldoorlog zijn nog altijd onbekend. "De Surinamers hebben bijvoorbeeld gespaard om hun koninkrijk een Spitfire (gevechtsvliegtuig) te schenken”, zegt de programmeur. “Ook weten veel mensen niet dat de Indische gemeenschap erg actief was in het verzet. Daarnaast is het verhaal achter amusementspark Madurodam veelal onbekend: dat dit ter nagedachtenis aan George Maduro is opgericht.” In de meidagen van 1940 heeft Maduro met een klein groepje soldaten op heldhaftige wijze Villa Dorrepaal heroverd van de Duitsers. Hij overleed vlak voor de bevrijding in concentratiekamp Dachau. Jaap Spijkers, acteur-en regisseur van Het Nationale Theater, neemt de regie van De laatste getuigen dit keer voor zijn rekening. “Het is een hele sterke vorm: het combineren van overlevenden of familieleden van overlevenden met acteurs. Door het vertellen van deze verhalen wordt voor het publiek een directe brug geslagen naar de Tweede Wereldoorlog”, aldus Spijkers.



Informatie en kaartverkoop



De voorstelling De laatste getuigen start op 4 mei meteen na de twee minuten stilte om 20.00 uur. Om 19.20 gaan de deuren open en kan de herdenking op de Waalsdorpervlakte op een groot scherm worden gevolgd. Kijk voor kaarten en meer informatie op www.hnt.nl