CEO van de VN helpt bedrijven met de Sustainable Development Goals

Hoe verwerk je als bedrijf de Sustainable Development Goals (SDG’s) in je bedrijfsvoering, zodat je zoveel maatschappelijke impact hebt? Op die vraag en veel meer geeft Lise Kingo, CEO van United Nations Global Compact, aanstaande vrijdag een antwoord op een speciale bijeenkomst over de SDG’s voor bedrijven.



Lise Kingo zal tijdens de bijeenkomst aan de Erasmus Universiteit uitleggen hoe goed veel bedrijven al bezig zijn met de SDG’s en hoe dit verder moet groeien. Naast Lise Kinge zullen onder meer vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, KPN, Nationale Nederlanden, AkzoNobel en vele anderen uitleg geven hoe zij werken aan de SDG’s en wat de lessen daarbij zijn.



Naast diverse sprekers uit de wetenschap en uit de praktijk wordt aanstaande vrijdag ook een nieuw SDG voortgangsrapport gepresenteerd door Global Compact Netwerk Nederland, dat wordt gefaciliteerd door VNO-NCW. Daarnaast zal de Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus Universiteit een nieuwe lesmodule lanceren over de SDG’s en een ‘alliance’ ondertekenen met UN Global Compact voor een intensievere samenwerking.



Voor het hele programma van 09.30-12.00 uur kijk hier: https://www.vno-ncw.nl/agenda/de-bedrijfspraktijk-sdgs-van-bewustwording-naar-impact



Er zijn enkele plaatsen vrijgehouden voor pers. Heeft u interesse om het event bij te wonen meld u dan nu aan via bruyn@vnoncw-mkb.nl Aanmelden is noodzakelijk.