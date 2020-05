Waterplanten. Van overlast naar verlichting

De overmatige groei van waterplanten zorgt in Nederland voor een flinke overlast. Ook voor de watersport. Zodanig dat varen en zwemmen in bijvoorbeeld het Markermeer en het IJmeer, in grote gedeelten, nagenoeg onmogelijk worden.



Een oplossing is onderwater maaien, soms zelfs 3 x per jaar. Kostbaar en arbeidsintensief. Maar die gemaaide waterplanten blijken nu opeens iets heel moois op te leveren. Ze vormen namelijk een uitstekende grondstof voor de fabricage van allerlei producten. Zoals bijvoorbeeld sfeervolle verlichtingsarmaturen in een uitzonderlijke kwaliteit.



Deze bijzondere ontdekking komt op het conto van Seijsener Techniek uit Zaandam. Dit bedrijf is al 55 jaar specialist op het gebied van infrastructuur van jachthavens en recreatiebedrijven. Seijsener staat bekend om zijn innovatie vindingen. Van afgedankte visnetten weten zij campingzuilen te maken. Zij hebben een voortrekkersrol op het gebied laadpalen en walstroom. En vorig jaar was er de introductie van een bagagewagen waarin ook waterplanten verwerkt zijn.



‘Altijd in oplossingen denken’ noemt Bas Durieux, directeur van Seijsener Techniek, dat. Het bedrijf voelt zich altijd nauw verbonden met de watersport en denken graag mee over de juiste aanpak bij uitdagingen en verregaande duurzaamheid. Zoals met de overlast van waterplanten die nu opeens voor verlichting zorgen.