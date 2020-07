Het Nationale Theater zoekt nieuwe verhalen

Coronaperiode inspiratiebron voor nieuwe toneelteksten



Het Nationale Theater stelt een stipendium van €7.500 beschikbaar aan de schrijver van een nieuwe toneeltekst die reflecteert op de (nasleep) van de coronacrisis. Het bedrag wordt beschikbaar gesteld door donateurs van Het Nationale Theater. De geselecteerde tekst wordt dit najaar in productie genomen als onderdeel van het programma Het Nationale Theater speelt altijd. Iedereen kan een verhaal inzenden – dus niet alleen gevestigde toneelschrijvers: het gezelschap is nadrukkelijk óók op zoek naar nieuwe stemmen. Iedereen met een vlotte pen kan meedoen.



Actualiteit als aanleiding



De gevolgen van de corona-epidemie zijn wereldwijd zichtbaar, in huiskamers en kantoortuinen net zozeer als in de economie en politiek. Na een eerste golf van saamhorigheid, zien we nu wereldwijd grote sociale onrust. Zo gingen duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen racisme, wat weer leidde tot felle tegenreacties. Deze onrust zal ongetwijfeld alleen maar worden aangewakkerd door de historisch grote recessie die economen voorspellen, met duizenden werklozen als gevolg. Volgens sommigen moeten we wennen aan het ‘nieuwe normaal’: social distancing en digitalisering worden de norm. Anderen zien in de crisis een kans op een nieuw, groener en rechtvaardiger, alternatief: geen nieuw normaal, maar een ander normaal.



Het Nationale Theater speelt altijd



Het Nationale Theater reflecteert in zijn voorstellingen rechtstreeks op de tijd en de wereld waarin we leven. De stad Den Haag in al zijn diversiteit en de politiek zijn daarbij belangrijke inspiratiebronnen. Als reactie op de coronacrisis ontwikkelde Het Nationale Theater het programma Het Nationale Theater speelt altijd: wendbare producties, met minimale middelen gemaakt, die onder alle omstandigheden kunnen worden gespeeld. Voor dit programma worden ook nieuwe teksten ontwikkeld. Zo schreef Joeri Vos een vervolg op De wereld volgens John en schrijft Thomas Lamers over de vermeende patient zero van de aidsepidemie in de jaren tachtig. Met het stipendium wordt een nieuwe stap gezet. Nadrukkelijk staat de opdracht ook open voor niet-toneelschrijvers.



De opdracht



Deelnemers wordt gevraagd een synopsis te schrijven voor een toneeltekst van 60 minuten voor maximaal vier acteurs (géén monoloog), die direct of indirect reflecteert op de gevolgen van de coronacrisis.



De jury



Het secretariaat van de jury zal alle inzendingen anonimiseren. De jury, onder voorzitterschap van Otto de Witt Wijnen (donateur van Het Nationale Theater en initiatiefnemer), bestaat uit Mariana Aparicio Torres (acteur Het Nationale Theater), Willemijn Barelds (dramaturg van Het Nationale Theater), Eric de Vroedt (artistiek leider van Het Nationale Theater), Jasmijn van Wijnen (freelance dramaturg) en Mohamed Ziani (programmeur van Het Nationale Theater). De jury leest alle inzendingen geanonimiseerd, pas na de selectie krijgen zij de cv’s van de inzenders te zien. De geselecteerde auteur krijgt €7.500 en de opdracht om de synopsis onder begeleiding van een dramaturg van Het Nationale Theater uit te werken tot een tekst die in het najaar gespeeld kan worden. Dat betekent dat de tekst geschreven wordt in de maanden september en oktober.



Meedoen?



Stuur vóór 17 augustus 2020 een synopsis, een korte motivatie hoe de tekst zich verhoudt tot de coronacrisis, twee voorbeeldscènes uit het te schrijven stuk en een kort cv naar verhalen@hnt.nl. De overige spelregels vind je op www.hnt.nl/verhalen.