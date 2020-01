Originele Mai Tai-leden bij elkaar voor eenmalig jubileumconcert

Amsterdam, 31 januari 2020 - Poptempel Paradiso in Amsterdam is het toneel waar op 11 december 2020 de originele Mai Tai-formatie weer compleet is. Samen met vrienden en collega’s geeft de hitformatie uit de jaren 80 een éénmalig jubileumconcert. In 1989 jaar trad Mai Tai voor het laatst op met de originele leden bestaande uit Harriette Weels, Caroline de Windt en Mildred Douglas.



‘Mai Tai - 35 Years of History’ in Amsterdam Paradiso



In 1985 scoorde Mai Tai haar eerste wereldhit met ‘History’ [1]. Sindsdien zijn ze niet meer weg te denken uit de 80’s scenes, hitlijsten, events en festivals. 35 jaar na dato geven zij een eenmalig concert waarbij Mai Tai samen met vrienden en collega’s hits en herinneringen ten gehore gaan brengen.



De show staat in het teken van de vele songs die Mai Tai vanaf het begin van haar carrière tot aan de dag van vandaag heeft uitgebracht. Mai Tai nodigt deze avond ook vrienden en collega’s uit met wie zij de liefde voor muziek delen en waarmee zij hebben samengewerkt. Deze gasten zijn Ruth Jacott, Berget Lewis, Frank Boeijen, Jochem Fluitsma en I am Aisha.



Het publiek gaat genieten van swingende 80’s hits als Female Intuition [2], Body and Soul [3] en Turn Your Love Around [4], maar ook van de tijdloze songs als Am I Losing You Forever [5] en Fight Fire with Fire [6]. De live band staat onder leiding van Alvin Lewis. Speciaal voor deze gelegenheid is Mildred Douglas voor het eerst sinds 1989 weer te zien en te horen bij Mai Tai om het publiek te trakteren op een reis door de tijd.



Mai Tai bestaat tegenwoordig uit de originele zangeressen Harriette Weels en Caroline de Windt en wordt bijgestaan door Rowena Oemar, Nancy Zeefuik en Ronda Rensch. Jaar in jaar uit, in binnen- en buitenland, geregeld op tour.



Harriette Weels over de show: “35 jaar geleden wisten we niet wat ons overkwam toen History plotseling een hit werd en Mai Tai ineens op de kaart stond. 3 jonge meisjes, zoveel meegemaakt en met enorm veel liefde voor muziek. We kijken er ontzettend naar uit om samen met vrienden en collega’s deze muzikale herinneringen weer op te halen!”



Tickets zijn vanaf 1 februari verkrijgbaar op: www.maitai.nl/tickets en www.paradiso.nl



[1]

[2][3][4][5][6]