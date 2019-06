Eerste online tool voor dagelijkse controles heftrucks en hoogwerkers

De eerste online tool voor de dagelijkse controles van heftrucks en hoogwerkers



Bij veel bedrijven zorgt de dagelijkse controle voor problemen, omdat het een omslachtig proces is. Het is ook niet meer van deze tijd om de dagelijkse controle uit te voeren met pen en papier, om dit vervolgens op te slaan in multomappen. Daarom is in juni 2019 https://Dagelijksecontrole.nl/ opgericht.



Via deze tool kunnen dagelijkse controles beter en efficiënter uitgevoerd en vastgelegd worden. Hiermee wordt een grote drempel weggenomen om de controles wel uit te voeren voor aanvang van de werkzaamheden. Het gestructureerd uitvoeren van de dagelijkse controle verhoogt de veiligheid aanzienlijk en vermindert de down time van de machines. Dit betekent dus automatisch kostenbesparing voor het bedrijf. Daarnaast wordt er op deze manier ook voldaan aan de eis vanuit de ARBO wet met betrekking tot dagelijkse controles.



De web based app is eenvoudig te bedienen op een smartphone of tablet en maakt het gemakkelijk om de dagelijkse controle uit te voeren op locatie, bij de machine. De back office biedt onder andere de mogelijkheid om per mobiel arbeidsmiddel of per bediener de ingevulde lijsten te tonen. Zodat de dagelijkse controles op deze wijze ook kunnen worden geborgd. Op deze manier zal https://Dagelijksecontrole.nl/ bijdragen aan een veiligere werkomgeving.



Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u kijken op https://Dagelijksecontrole.nl/.