MARTINI Non-Alcoholic Een verfijnd en stijlvol alternaperitief

Met Martini Non-Alcoholic Vibrante en Martini Non-Alcoholic Floreale introduceert het Italiaanse aperitiefmerk bij uitstek, twee alcoholvrije varianten als een elegant en authentiek alternatief voor alcoholhoudende dranken.



We eten en drinken steeds bewuster. Dat betekent vaak: minder, maar beter. Binnen de aperitiefcategorie vertaalt zich dat ook naar een bewuster gebruik van alcohol. De vraag naar alcoholarme en -vrije dranken is de laatste jaren beduidend hoger, maar het aanbod ervan bleef tot nog toe eerder schaars. Met Martini Non-Alcoholic komt Martini met twee varianten die zowel qua inhoud als vorm duidelijk de merksignatuur dragen.



100% Natuurlijk



Martini Non-Alcoholic wordt gemaakt van dezelfde wijnen als degene waaruit ook de Martini vermouts zijn samengesteld. De nieuwe expressies worden tijdens het productieproces ontdaan van alcohol en vervolgens geïnfuseerd met een selectie van aromatische kruiden en planten. Het resultaat is een smaakvol, alcoholvrij, 100% natuurlijk en typisch Italiaans aperitief.



Vibrante & Floreale



Martini Non-Alcoholic is beschikbaar in twee varianten. De robijnrode MARTINI Non-Alcoholic Vibrante heeft daarbij het meest fruitige karakter van de beide en wordt gekenmerkt door toetsen van Italiaans bergamot. Zijn goudgele zusje; MARTINI Non-Alcoholic Floreale smaakt wat zoeter en bloemiger (vandaar de naam) en zweemt naar kamille.



Identiteit



Het design van zowel fles als label zijn onmiskenbaar Martini, met de karakteristieke Martini Racing strepen op de hals en het “ball & bar” merklogo op de buik. Al werd dat logo voor de alcoholvrije versies uitgevoerd in het blauw.



“Aperitivo hour is a special time of the day for us in Italy, and at Martini, we call it Martini Time – that glorious moment at the end of the day when the sun starts to go down and friends gather together for a drink and to unwind. And now, with the introduction of MARTINI Non-Alcoholic Aperitivo, consumers can still enjoy Martini Time whether they are drinking alcohol or not. It’s the perfect serve for those more mindful drinking days.” Roberta Mariani global ambassador Martini



Perfecte Service



De aanbevolen manier om ten volle van Martini Non-Alcoholic te genieten, is in een 50/50 verhouding met tonic en in een groot ballonglas gevuld met ruim ijs. Voor de afwerking van zowel Vibrante als Floreale met tonic is een schijfje sinaasappel sterk aanbevolen. Puur over ijs kan ook, voor zij die ten volle de complexiteit van deze nieuwe expressies willen ervaren. Gevorderden gaan misschien liever helemaal los en gebruiken de nieuwe Martini Non-Alcoholic in vernieuwende mixes. Zoals de Martini Non-Alcoholic Sunset Spritz, die bestaat uit 50 ml Martini NonAlcoholic Floreale, 25 ml ananassap, 10 ml vers geperst citroensap en ruim tonic. Uiteraard over ijs in een coppaglas en afgewerkt met een takje munt, een schijfje limoen, een schijfje citroen en een snuifje zout.



Prijs en Beschikbaarheid



Martini Non-Alcoholic Floreale en Vibrante is beschikbaar bij onder andere Albert Heijn, Gall & Gall en Jumbo. Aanbevolen verkoopprijs: 10,49€