Omroep Brabant brengt unieke kijk in de strijd tegen corona

Het coronavirus grijpt begin maart in Brabant razendsnel om zich heen. Enkele dagen nadat massaal carnaval wordt gevierd, blijken steeds meer Brabanders besmet met het virus. Drie burgemeesters krijgen al snel de leiding over de hele regio. Ze zijn de eerste die ingrijpende maatregelen moeten nemen tegen een onbekend virus. In de documentaire de ‘De Drie Koningen’ krijg je op zondag 16 augustus een unieke blik achter de schermen van de Brabantse strijd tegen corona.



Op 27 februari wordt duidelijk dat een man uit Loon op Zand is besmet met het coronavirus. Het is de start van de coronacrisis in Brabant. In de dagen erna loopt het aantal besmette mensen steeds sneller op. Zo snel dat de drie Brabantse veiligheidsregio’s niet anders kunnen dan hard ingrijpen.



Als ze op zondag 8 maart voor crisisoverleg samen zijn in een hotel in Uden wordt de ernst écht duidelijk. “We hoorden daar het verhaal over ‘flatten the curve’. Dan zie je in een keer aantallen die gaan duizelen”, vertelt burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch. Zijn collega John Jorritsma van Eindhoven: “We vonden het allemaal spannend. We kregen daar dingen te horen, die we niet wisten.”



Twee dagen later worden ongekende maatregelen aangekondigd: sociale contacten in Brabant moeten worden beperkt, voetbalwedstrijden worden geschrapt en evenementen verboden. “Toen we het besluit genomen hadden, was het twee minuten helemaal stil”, blikt Mikkers terug. Het ingrijpen in Brabant is op dat moment uniek. Het hele land kijkt naar wat er in onze provincie gebeurt. De Tilburgse burgemeester Theo Weterings: “Dat hele pakket van maatregelen kennen we ondertussen, maar toen hadden we nog helemaal niks.”



In de documentaire vertellen de drie burgemeesters over de manier waarop ze tot besluiten komen, over de impact op de samenleving en zijn ze openhartig over wat het emotioneel met hen doet. Ook komt de eerste coronapatiënt Joost Boons aan het woord en wordt gesproken met mensen die werden geraakt door de besluiten van de veiligheidsregio’s.



De documentaire 'De Drie Koningen' van Arbel Eshet, Lody Trepels en Joris van Duin is zondag 16 augustus vanaf 12.00 uur te zien bij Omroep Brabant, op televisie, de website, YouTube en de social media kanalen Facebook en Instagram.