Nominaties ‘Beste B&B van Nederland 2018’

EINDHOVEN, 16-5-2018 - Op woensdag 20 juni aanstaande wordt ‘de Beste B&B van Nederland 2018’ bekendgemaakt. De genomineerden die dit jaar voor deze prestigieuze titel in aanmerking komen zijn: B&B ‘Villa Nieuwland’ in Den Oever (Noord-Holland), ‘Buitengoed Op De Knolle’ in Fochteloo (Friesland) en ‘La Marquise Chambres d’hôtes de Luxe’ in Budel (Noord-Brabant).



B&B Villa Nieuwland en B&B La Marquise waren vorig jaar ook genomineerd. B&B Buitengoed Op De Knolle is een nieuwkomer. De B&B’s zijn alle drie van uitstekende kwaliteit en kenmerken zich vanwege hun enorme gastvrijheid en persoonlijke service. De kanshebbers behaalden de meeste punten via het officiële classificatiesysteem voor B&B’s in Nederland en krijgen hoge cijfers in de Gasten Reviews op Bedandbreakfast.nl, de B&B specialist van Nederland.



Organisator van de “Beste B&B van Nederland 2018” is Stichting Bed & Breakfast Nederland. Hanny Arens, voorzitter van de Stichting: “Deze B&B’s leggen hun gasten lekker in de watten en weten alle verwachtingen te overtreffen. Fijne boxspring bedden, een regendouche, een jacuzzi of een heerlijk ontbijt met streekproducten; het zijn slechts enkele voorbeelden van wat deze B&B’s te bieden hebben. Als Stichting zijn we enorm trots op alle genomineerden!”



De Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie kent vijf categorieën, aangeduid met Tulpen. De uiteindelijke Beste B&B van Nederland 2018 komt uit de 5 Tulpen categorie. Per Tulpen categorie wordt een winnaar gekozen. Hierbij alle genomineerden:



5 Tulpen; B&B Villa Nieuwland in Den Oever (Noord-Holland), Buitengoed Op De Knolle in Fochteloo (Friesland) en La Marquise Chambres d’hôtes de Luxe in Budel (Noord-Brabant)



4 Tulpen; Bed & Breakfast Tweede Deel in Bennekom (Gelderland), De Pieper Horizon in Genemuiden (Overijssel) en Bacán Bed & Breakfast in Den Haag (Zuid-Holland)



3 Tulpen; De Kruidenverwennerij in Roermond (Limburg), B&B Groenland in Waarland (Noord-Holland) en Den Soeten Inval in Delden (Overijssel)



2 Tulpen; Hotel California in Wichmond (Gelderland), In de Lavinde in Millingen (Gelderland) en B&B Flora’s op Boerskotten in De Lutte (Overijssel)



1 Tulp; Huize Sonja in Hollum (Friesland), B&B Passage in Driebergen (Utrecht) en Motorschip Elisabeth in Leeuwarden (Friesland)



Verkiezing ‘Beste Bed & Breakfast van Nederland’



De verkiezing ‘Beste Bed & Breakfast van Nederland’ is een jaarlijkse verkiezing onder B&B’s die zijn aangesloten bij de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie. De nominaties worden vastgesteld aan de hand van een objectieve normenlijst en op basis van reviews die gasten geven op Bedandbreakfast.nl. Dit geeft een goed beeld van de kwaliteit en gastvrijheid van de B&B’s.



Stichting Bed & Breakfast Nederland



Stichting Bed & Breakfast Nederland is initiatiefnemer en beheerder van de Nederlandse Bed & Breakfast Classificatie. Bij dit classificatiesysteem zijn ruim 500 B&B’s in Nederland aangesloten. Deelnemende accommodaties worden bezocht door een mystery guest, beoordeeld aan de hand van een normenlijst en ingedeeld in een categorie. De kwaliteit wordt weergegeven met 1 tot 5 Tulpen. Alle geclassificeerde B&B’s zijn te vinden op Bedandbreakfastclassificatie.nl.