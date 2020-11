Wehkamp kiest opnieuw voor Pink Elephant als IT-partner voor de inrichting en het beheer van de werkplek. Pink Elephant vervulde deze functie de afgelopen drie jaar ook al voor Wehkamp. De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.



Wehkamp beschikt over een divers ICT-landschap dat continu aan verandering onderhevig is. Wehkamp zocht daarom een partner die de dynamiek van de organisatie begrijpt en de standaardisatiebehoefte van de beheerafdeling hierop aanpast.



“Pink Elephant voorziet in een goede dienstverlening. We hebben de afgelopen jaren naar volle tevredenheid samengewerkt en gaan dan ook graag op deze voet verder” vertelt Ron Overkamp, Teamlead Digital Workplace van Wehkamp. “Pink begrijpt onze uitdagingen, denkt pragmatisch mee en kijkt verder dan alleen het project”, aldus Overkamp.



“We zijn blij dat we de samenwerking met Wehkamp kunnen continueren”, aldus Rob van Rinsum, Directeur Pink Elephant “Wehkamp is één van onze belangrijkste klanten en de samenwerking is erg prettig. We weten wat we aan elkaar hebben. Ik ben er trots op dat we het vertrouwen van Wehkamp hebben gewonnen en Wehkamp wederom mogen ondersteunen in haar ambitieuze doelstellingen.“



Naast het beheer van de werkplek zal Pink Elephant voor Wehkamp de 1e-lijns servicedesk en het onsite support verzorgen.



Met meer dan 2,7 miljoen vaste klanten is Wehkamp hét online warenhuis voor gezinnen. Het assortiment van ruim 400.000 verschillende producten van meer dan 2.000 merken bereikt 48% van de Nederlandse gezinnen. Het online warenhuis is gevestigd in Zwolle en heeft meer dan 900 medewerkers die zich elke dag inzetten voor de ultieme shop ervaring.