‘Discipline en prestatiedruk mariniers ook in onderwijs nodig’

Oud-officier Korps Mariniers Peter Hengeveld nieuwe COO bij EuroCollege



ROTTERDAM – Principes als discipline, hard werken, presteren onder druk en grenzen verleggen, die jongeren bij het Korps Mariniers aangeleerd krijgen, kunnen ook een belangrijke rol spelen in de verbetering van het Nederlandse onderwijs. Nu ontbreekt op scholen veelal gezag en is ‘moeten’ een vies woord geworden. Daardoor raken veel kinderen tussen wal en schip.



Dat stelt oud-officier Peter Hengeveld van het Korps Mariniers, die onlangs is aangesteld als directeur operationele zaken (COO) van het EuroCollege. De privéschool voor versnelde mbo- en hbo-opleidingen heeft een onderwijsconcept dat uitgaat van kleinschalige scholen, discipline, mindset, doelgericht hard werken en een-op-een begeleiding gericht op het sterk maken van studenten. Het motto daarbij is ‘no pain, no gain’.



,,Dit concept is nauw verbonden met de principes van het Korps Mariniers”, zegt Hengeveld. ,,De begeleidende staf zit er bovenop, zodat de student doet wat van hem of haar wordt verlangd en staat hierdoor continu onder druk om te presteren. Dit is volgens mij de enige wijze om de jeugd gereed te stomen voor een maatschappij die continu voor veranderingen staat en veel van de werkende burger verlangt. Succes komt je niet aanwaaien. Daarvoor moet je hard werken met de juiste kennis.”



De nieuwe directeur was 32 jaar officier bij het Korps Marinier en werkte daarna als COO voor een marmerbedrijf, waar hij mijnen opende in Iran. Hengeveld komt zelf uit een onderwijsfamilie. Zijn echtgenote werkt in het speciaal onderwijs, net als zijn moeder vroeger. Zijn vader en oom waren directeur van een kleinschalige mavo met veel discipline, een goed contact met leerlingen en ouders en een zeer hoog slagingspercentage.



Sinds de jaren 90 is echter sprake van schaalvergroting en zijn scholen volgens hem veranderd in leerfabrieken waar leerlingen een nummer zijn en waar nauwelijks nog les wordt gegeven. Volgens Hengeveld ontbreekt het aan discipline en een consequent opleidingskader, iets waar zowel aankomende mariniers als jonge studenten naar snakken.



Discipline is volgens hem echter niet hetzelfde als volgzaamheid. Op missies van de mariniers wordt gekeken naar de kennis van de persoon en hoe hij of zij zich handhaaft binnen de groep. ,,De discipline verandert dan tot innerlijke discipline om het team op de beste wijze te ondersteunen. EuroCollege werkt niet alleen aan de intellectuele capaciteiten van een student, maar ook aan de sociale en praktische vaardigheden. Daardoor staan studenten na het behalen van hun diploma sterker in hun schoenen. Ze hebben dan de innerlijke discipline ontwikkeld en ondervonden hoe je binnen een team tot de beste resultaten komt”, legt hij uit.



EuroCollege biedt versnelde mbo- en hbo-opleidingen aan op het gebied van international business & ondernemen, finance, hotelmanagement, evenementen management en toerisme. De docenten zijn succesvolle ondernemers of managers. In 2018 werd EuroCollege bij de Nationale Studenten Enquête (NSE) verkozen tot beste privéschool van Nederland.



In september opent EuroCollege zijn vierde vestiging in Groningen, na Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Hengeveld gaat de uitbreidende organisatie in goede banen leiden. ,,EuroCollege groeit stap voor stap. Dit mag natuurlijk niet ten koste gaan van het concept en het fundament waarop de school gebouwd is. Het is aan mij als operationeel directeur om de kracht van EuroCollege te waarborgen en te zorgen dat alle vestigingen uniform opereren”, zegt hij.