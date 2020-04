Lakeman: keuzemogelijkheid mondkapjes is redding bedrijfsleven

Het bewaren van onderlinge afstand van 1,5 m heeft als groot voordeel dat men elkaar minder snel besmet met uitgeademde vochtdruppeltjes. Desondanks leidt het handhaven van deze afstand tot grote nadelen voor het bedrijfsleven en indirect de belastingbetaler. Deze nadelen kunnen verminderd worden door aan het bedrijfsleven de mogelijkheid te geven in plaats van afstand bewaren te kiezen voor het dragen van mondkapjes. Dat stelt voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) in een brief aan het kabinet. Hij pleit voor het bieden van een extra keuzemogelijkheid.



Met het dragen van mondkapjes verhoogt men de veiligheid van medeburgers zelfs meer dan met het bewaren van afstand. Mondkapjes houden uitgeademde vochtdruppeltjes tegen. Door mondkapjes te gebruiken ontvangen medeburgers geen vochtdruppels met corona-virus meer. Met het afstand handhaven wordt dat risico slechts verminderd.



Door een keuzemogelijkheid te bieden, kan niet alleen het Nederlandse bedrijfsleven snel herstellen maar de maatschappij als geheel. Daarbij moet zeker gedacht worden aan de staatsbegroting. Door de keuze mogelijk te maken kan de staat vele tientallen miljarden euro’s besparen waardoor geen, althans aanzienlijk minder verhoging van BTW of andere belastingen nodig is.



Ook musea kunnen dan weer open gaan wanneer de bezoekers verplicht worden mondkapjes te dragen. Een groot voordeel van mondkapjes is ook dat die maatregel veel makkelijker te controleren is dan het afstand bewaren. Ook het vrij in het openbaar bewegen kan mogelijk worden wanneer men de keuze heeft tussen afstand bewaren of mondkapjes dragen.