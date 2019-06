Na het overweldigende succes van vorig jaar organiseert Gouden Dagen ook deze zomer weer het NK Scootmobiel op Circuit Zandvoort. Op woensdag 12 juni strijden tien teams van zes ouderen (75-plus) uit verschillende regio’s om de titel ‘Nederlands Kampioen Scootmobiel’.



Alles draait om snelheid op het circuit. Coureurs moeten behendigheid koppelen aan lef om zo verschillende obstakels te omzeilen. Wie racet er in het hoogste tempo door bochten? Wie zigzagt onverschrokken tussen pionnen door op het legendarische parcours achter de duinen? We gaan het zien op het NK Scootmobiel 2019!



Eenzaamheid



Hoewel het een feestelijk, spectaculair zomers evenement wordt, dragen we ook een serieuze boodschap uit met dit evenement: namelijk dat mobiliteit heel erg belangrijk is voor oudere ouderen om ze uit hun isolement te houden.



Op dit moment zijn in Nederland 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. De verwachting is dat dit in 2030 2,1 miljoen mensen zijn. Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich eenzaam te voelen, zo blijkt uit cijfers van de Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eenzaamheid/aanpak-eenzaamheid)



Mobiliteit



Gouden Dagen vindt dat ouderen in staat moeten zijn er zelfstandig op uit te kunnen om zo anderen te ontmoeten. Een scootmobiel is - voor hen die slecht ter been zijn - een enorme uitkomst. Het is eenvoudig te bedienen en er is geen rijbewijs voor nodig. En dat moet zo blijven. Deze boodschap willen we met dit ludieke evenement nog eens extra benadrukken.



Ook journalisten worden uitgedaagd een rondje op het circuit te racen. De winnaar verdient daarmee eeuwige roem.