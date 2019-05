Overheden verliezen miljarden door Nederlands belastinglek

De Nederlandse overheid faciliteert nog steeds grootschalige belastingontwijking door multinationals. Oxfam Novib berekende dat één specifiek Nederlands belastinglek overheden wereldwijd jaarlijks €5-10 miljard kan gaan kosten, tenzij dit lek voor 1 januari 2020 wordt gedicht. Dit blijkt uit nieuw Oxfam Novib-onderzoek dat vandaag wordt gepubliceerd. Mede hierdoor neemt Nederland de 4de plaats in op de nieuwe ranglijst van 64 belastingparadijzen van Tax Justice Network die ook vandaag verschijnt . Tot nu toe ondertekenden meer dan 70.000 mensen de Oxfam Novib ‘Stop belastingontwijking ‘ petitie. Zij eisen dat premier Rutte een einde maakt aan dit onrecht.



Het specifieke belastinglek betreft zogenaamde “infokap” structuren en wordt beschreven in het nieuwe Oxfam Novib-rapport “Belastinglek Nederland ”. Via deze belastingconstructie kan een multinational in Nederland fictieve kosten aftrekken, waardoor over een deel van de winst geen belasting wordt geheven. Omdat er nu maatregelen zijn aangekondigd tegen andere belastingtrucs, is het zeer aannemelijk dat meer multinationals gebruik gaan maken van een infokap structuur. Uit voorbeelden van verschillende bedrijven, waaronder RB (Durex, Strepsil), SABMiller (Grolsch,Peroni), ICL, Diageo (Johnnie Walker, Smirnoff) en G-Star, blijkt dat ook in de afgelopen jaren arme en rijke landen al honderden miljoenen euro’s zijn misgelopen door dit belastinglek.



Francis Weyzig, Oxfam Novib belastingexpert: “De Nederlandse overheid heeft deze agressieve infokap structuren jarenlang bewust gefaciliteerd en gepromoot. Staatssecretaris Snel van Financiën erkent nu dat er sprake kan zijn van belastingontwijking, maar wil pas in 2020 kijken of er maatregelen nodig zijn. Dat is te laat, dit belastinglek moet meteen worden gedicht.”



Volgens nieuw onderzoek van het internationale Tax Justice Network, dat samen met o.m. Oxfam Novib deel uitmaakt van een wereldwijde alliantie tegen belastingontwijking, neemt Nederland wereldwijd de vierde plaats in als belastingparadijs voor multinationals. Alleen de Maagden-eilanden, Bermuda, de Kaaiman-eilanden staan hoger in de top-10 van in totaal 64 belastingparadijzen. Dat komt o.m. doordat in Nederland winsten grotendeels onbelast kunnen blijven en de huidige regels tegen belastingontwijking tekortschieten, in combinatie met extreem hoge buitenlandse investeringen die via ons land worden doorgesluisd.



Weyzig: “De prominente plek die Nederland inneemt op de top10-ranglijst van belastingparadijzen van Tax Justice Network bevestigt opnieuw dat ons land een probleem heeft. Om van het imago van belastingparadijs af te komen, moet Nederland op een overtuigende manier alle belastinglekken dichten. Daarnaast moet Nederland volledige steun geven aan internationale voorstellen voor een minimaal effectief belastingtarief op de winst van multinationals in elk land.”



Ontwikkelingslanden lopen jaarlijks naar schatting USD 100 miljard per jaar aan belastinginkomsten mis door internationale belastingontwijking door bedrijven. Geld dat geïnvesteerd had kunnen worden in publieke voorzieningen – onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur – die broodnodig zijn om het welzijn van burgers hier en in ontwikkelingslanden te vergroten



Morgenmiddag, op 29 mei, om 12.00 biedt Oxfam Novib-ambassadeur Dolf Jansen Tweede Kamerleden een kopje koffie aan bij het Parlement, om namens de 70.000 ondertekenaars van de Oxfam Novib-petitie met hen in gesprek te gaan over het aanpakken van belastingontwijking. Vervolgens start om 14.00 de Tweede Kamer-hoorzitting over de belastingafdracht door multinationals. Aanleiding is de berichtgeving dat Shell al jarenlang geen winstbelasting betaalt in Nederland. Het rapport wordt woensdagmiddag , 29 mei, om 15.30 door staatssecretaris Snel van Financiën persoonlijk in ontvangst genomen op zijn ministerie.



Weyzig: “Om belastingontwijking effectief aan te pakken is veel meer publieke transparantie nodig. De inhoud van belastingafspraken, die bedrijven als Shell met de Belastingdienst maken, moet voortaan openbaar zijn. Bovendien zouden grote multinationals moeten worden verplicht om voor elk land afzonderlijk gegevens te publiceren over de omvang van hun activiteiten, hun winst of verlies, en de bijbehorende belasting.”