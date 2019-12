Bundeling van krachten voor mensen met epilepsie

Het Epilepsiefonds en de Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) gaan per 1 januari 2020 intensief samenwerken om meer te kunnen betekenen voor mensen met epilepsie en hun omgeving. Woensdag 18 december om 16.30 uur tekenen beide partijen de overeenkomst en is de nieuwe epilepsie-organisatie een feit.



Eén loket voor vragen over epilepsie



Martin Boer, directeur van het Epilepsiefonds, laat weten erg enthousiast te zijn over de nieuwe ontwikkeling: “Mensen belden vaak naar het Epilepsiefonds met vragen waarvoor ze eigenlijk bij de EVN moesten zijn. Vanaf 1 januari is dat verleden tijd. Dan vormen we één loket voor iedereen die met epilepsie te maken heeft, op welke manier dan ook.” Marita Meulmeester, voorzitter van de EVN, benadrukt dat. “Door onze krachten te bundelen, verwachten we de bestaande overlap te verminderen.”



Recht van spreken



De combinatie van fonds en vereniging ziet Boer als kracht. “De EVN vraagt als belangenbehartiger aandacht voor mensen met epilepsie en hun naasten en brengt ze met elkaar in verbinding om ervaringen te delen. Het Epilepsiefonds werft fondsen en subsidieert bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek om een oplossing te vinden voor epilepsie.” Meulmeester benadrukt dat deze samenwerking gaat leiden tot een grotere slagkracht. “De stem van mensen met epilepsie zal nu harder kunnen gaan klinken.”



Activiteiten



De EVN draagt haar activiteiten over aan het Epilepsiefonds. Het fonds zorgt ervoor dat de patiëntenactiviteiten worden uitgevoerd. Daarnaast ontstaan er, door de nieuwe situatie, ongetwijfeld nieuwe kansen en mogelijkheden.