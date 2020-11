Dit jaar géén Black Friday maar Green Friday

Er klinken steeds meer geluiden tegen Black Friday, de jaarlijkse koopgekte die massaconsumptie en onnodige aankopen aanjaagt. Stichting Trees for All laat een positief tegengeluid horen en maakt van Black Friday nu Green Friday. Hiermee wil de stichting een veel grotere beweging in gang zetten van consumenten en bedrijven die verantwoord willen consumeren en een bijdrage willen leveren aan een groene wereld.



Met de Green Friday actie wil Trees for All Nederlanders bewust maken van de impact van de toenemende consumptie rondom Black Friday en een groen alternatief bieden. Onder de noemer ‘Kom shoppen in het bos’ word je uitgenodigd om een Green Friday Deal te ‘kopen’, het gaat hierbij om een donatie van bijvoorbeeld 2 bomen voor 10 euro. Deze worden door de stichting geplant in Nederland en in Oeganda.



Simone Groenendijk, directeur Trees for All: “Steeds meer mensen, bedrijven en hele winkelstraten zetten inmiddels hun vraagtekens bij de koophysterie rondom Black Friday. De impact op onze aarde en ons klimaat is enorm. Onze Green Friday Deals zijn een knipoog naar alle kortingen die gegeven worden. De beste deal voor de planeet is een boom en daarom hopen we dat mensen bij ons komen shoppen in het bos.”



Duurzame aankopen en bomen planten



Bij Black Friday draait het eigenlijk allemaal om ‘nemen’. Voor al die miljoenen spullen worden grote hoeveelheden grondstoffen aan de aarde onttrokken. Bovendien kosten productie en transport veel energie. “Al die consumptie zorgt voor veel CO2-uitstoot. Jaarlijks verdwijnen er netto 10 miljard bomen van onze planeet en die hebben we juist hard nodig om CO2 uit de lucht te halen. Dus wat ons betreft wordt Green Friday een dag waarop we juist iets teruggeven aan de aarde door met elkaar zoveel mogelijk bomen te planten. Onze droom? Dat we stoppen met Black Friday en ieder jaar Green Friday vieren door duurzame aankopen te doen en bomen te planten,” aldus Groenendijk.



Trees for All roept bedrijven op om mee te doen. Zo is er een samenwerking met onder andere Dille & Kamille, Decathlon en Dante6. Het doel is om de komende jaren van Green Friday een landelijk platform te maken voor duurzame bedrijven en consumenten.



Over Trees for All



Stichting Trees for All is opgericht in 1999 en sindsdien hebben we wereldwijd al miljoenen bomen geplant in de strijd tegen klimaatverandering. Je kunt bij ons bomen planten of je CO2-uitstoot compenseren via duurzame bosprojecten. Zo dragen we samen bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en betere leefomstandigheden van de lokale bevolking. Trees for All heeft het CBF keurmerk voor goede doelen en ANBI status.