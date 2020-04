Rocket Lawyer ondersteunt ondernemers met gratis juridische informatie

Actuele antwoorden op de meest urgente juridische vragen over het coronavirus

Veel juridische documenten online te creëren, te delen en te ondertekenen (het thuiswerkprotocol, de 0-uren arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, het verzoek om uitstel van betaling en betalingsregeling, enz.)

Duidelijke uitleg en updates over alle overheidsmaatregelen

Het online platform voor juridische diensten biedt documenten en essentiële informatie om ondernemers en werkgevers te helpen hun bedrijf en personeel te beschermen en hun weg te vinden naar de steunmaatregelen van de overheid.Aangezien het coronavirus het dagelijkse leven van miljoenen mensen over de hele wereld blijft ontwrichten, zijn de juridische behoeften van ondernemers groot terwijl de toegang tot rechtshulp nog moeilijker is geworden. Het juridische informatiecentrum over het coronavirus van Rocket Lawyer biedt informatie om de immense druk en verwarring waarmee werkgevers worden geconfronteerd te verlichten en hen te helpen hun problemen op te lossen ten tijde van de intelligente lockdown. Door zich te concentreren op de meest voorkomende juridische kwesties, stelt Rocket Lawyer werkgevers in staat om vanaf elk apparaat gemakkelijk toegang te krijgen tot alle juridische informatie met betrekking tot Coronavirus, waardoor het niet meer nodig is om op meerdere sites te surfen.Rocket Lawyer blijft een stijgende vraag zien naar juridische documenten met betrekking tot arbeidsrecht. Zo werd in maart een volumestijging van de ene week op de volgende van meer dan 200% waargenomen op haar site voor vragen over thuiswerken *."Dit is een tijd van ongekende uitdagingen: een gezondheidscrisis die een van de grootste economische crises van onze tijd heeft veroorzaakt. Ik ben er erg trots op hoe onze klanten, onze gemeenschap en ons team op deze moeilijke tijden reageren - met veerkracht, mededogen en hard werken - hoe er wordt gezorgd voor de zieken en de offers die mensen brengen, afstand houden en nieuwe diensten creëren om elkaar te helpen. Speciale dank gaat uit naar alle zorgmedewerkers die helemaal vooraan staan in deze strijd tegen de ziekte. Zij zijn de helden van vandaag. Aangezien de overheid grootschalige steun biedt, willen we ons steentje bijdragen om onze werkgevers, collega's, kennissen en gezinnen te helpen het hoofd te bieden aan de plotselinge golf van economische problemen waarmee we allemaal worden geconfronteerd ", zegt Charley Moore, oprichter en CEO van Rocket Lawyer. "Trouw aan onze missie om juridische dienstverlening betaalbaar en eenvoudig te maken voor iedereen, hebben we ons team gemobiliseerd en hebben we gebruik gemaakt van ons platform om snel juridische middelen op het Coronavirus te lanceren en we hopen dat zij de nodige hulp zullen bieden aan degenen die het nodig hebben. "Het juridische informatiecentrum over het coronavirus van Rocket Lawyer biedt:In de Verenigde Staten zal Rocket Lawyer ook een reeks webinars en webconferenties organiseren, met advocaten die lid zijn van haar advocatennetwerk, in samenwerking met leiders in de personeelszaken-sector zoals Woodruff Sawyer, HR Girlfriends en PeopleTechPartners. De behandelde onderwerpen zijn arbeids-, gezondheids- en ondernemingsrechtelijke kwesties die verband houden met de Coronavirus-pandemie, evenals de antwoorden van de overheid en de vermogensplanning van individuen.Rocket Lawyer gelooft dat iedereen toegang moet hebben tot laagdrempelige en betaalbare rechtshulp. Wetten moeten ons beschermen en versterken, maar voor velen van ons is dat niet het geval vanwege de hoge kosten en complexiteit van goede rechtshulp. Dit is waarom Rocket Lawyer zaken verandert. Rocket Lawyer biedt altijd en overal en op elk apparaat juridische documenten en juridisch advies. Sinds 2008 ontvingen wereldwijd meer dan 20 miljoen bedrijven, gezinnen en particulieren de juridische hulp die ze nodig hadden, tegen een betaalbare prijs. Bezoek https://www.rocketlawyer.com/nl/nl voor een gratis proeflidmaatschap en volg Rocket Lawyer op Facebook, Twitter en LinkedIn.