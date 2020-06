Europarlementariërs wekelijks in debat op GoedemorgenEuropa.nl

De komende tijd moet het Europees Parlement ingrijpende besluiten nemen over de crisis en de toekomst van de Europese Unie na de coronapandemie. Moeten we nu extra aan het klimaat doen of juist niet? Welke voorwaarden stellen we aan hulp voor de zwaarst getroffen landen? Moet privacy even overboord? Wordt het niet eens tijd voor een stevigere opstelling tegen China en de VS?Daarom spreken de Nederlandse Europarlementariërs vanaf dinsdag 9 juni in een reeks online debatten over de meest dringende dossiers. Discussieer elke dinsdagochtend mee van 09.00 uur tot 09.30 uur op www.goedemorgeneuropa.nl.



Deze serie wordt georganiseerd door het Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland. Tot en met 16 juli bespreken Europarlementariërs iedere week thema’s die in een ander licht zijn komen te staan door de uitbraak van het coronavirus in de EU. De volgende thema’s zullen zeker aan bod komen: de Green Deal, de invloed van het coronavirus op de Europese en internationale transportsector en de staat van de rechtstaat in de EU. Elk debat staat onder leiding van moderator Rogier Elshout.



Alle debatten zijn live te volgen op www.goedemorgeneuropa.nl. Hier kunt u de debatten ook terugkijken en de meest recente programmering vinden.