Festival ‘Masterly The Hague’ in de Koninklijke Stad Den Haag

Rond Prinsjesdag zindert Den Haag van koninklijke allure. Het festival Masterly The Hague beleeft dan zijn tweede editie. Hedendaagse ontwerpers nemen het publiek mee in de sfeer van het hofleven aan de Haagse Hofvijver en aan het statige Lange Voorhout. Publiek geniet van nieuw werk van deze Dutch Designers die hun ontwerp lieten inspireren door schilderijen uit de Gouden Eeuw.



Vier dagen feest in Royal The Hague

Van 19 - 22 september is nieuw Dutch Design te zien van hedendaagse ontwerpers samen met hun Muze, het historische schilderij dat hen voor dit ontwerp inspireerde. De designers zelf zijn aanwezig en zijn aanspreekbaar voor het publiek. Ze geven hun visie op de historische schilderijen en laten de bezoekers door hun ogen kijken. De bezoekers van Masterly The Hague beleven zo een ontdekkingstocht naar schoonheid en vakmanschap.



Wanneer je schoonheid in alles leert herkennen, verandert je wereldbeeld.



Nieuwe locatie: ‘Restaurant Royal’

Vorig jaar kon Masterly The Hague met drie monumentale panden aan de Lange Vijverberg de grote stroom van bezoekers haast niet aan. Kassa´s moesten tijdelijk worden gesloten. Daarom breidt Masterly The Hague uit met een extra locatie. Het ooit zo fameuze voormalige Restaurant Royal aan het statige Lange Voorhout zal speciaal voor Masterly The Hague tijdens het festival zijn deuren openen.



Koninklijk Feest

Alle zalen in de vier schitterende panden ademen de sfeer van feest - alsof we in vervlogen tijden ons verheugen op een koninklijk bal. We zien portetten van prinsen en prinsessen, prachtig uitgedoste dames, extravagant geklede heren en overdadig gedekte tafels. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margarita de Bourbon de Parme, Hester van Eeghen, Fransje Killaars en vele andere Dutch Designers ontwierpen speciaal voor dit festival fonkelende juwelen, luxe tassen, goudleren kamerschermen en glanzend aardewerk. Al hun ontwerpen worden getoond naast de historische schilderijen in een sprookjesachtige setting, gestileerd door Maarten Spruyt.



Paleis Huis Ten Bosch

De Haagse schilder Jan ten Compe schilderde meer dan 250 jaar geleden – als eerste na een grondige verbouwing - Paleis Huis ten Bosch. Kortgeleden namen koning Willem Alexander en zijn gezin hun intrek in dit Haagse Paleis. Het schilderij, dat in privébezit is, zal voor het eerst openbaar getoond worden tijdens Masterly The Hague. Samen met de ontwerpen die Bibi Smit, Veld en Vaas, Orange or Red en Meisterwerke hierop inspireerden.



Koninklijke Studenten

Curator Nicole Uniquole ontvangt dit jaar een belangrijke gast: De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. De oudste academie in Nederland brengt jaarlijks nieuwe modeontwerpers voort. Op verzoek van Masterly The Hague gaf de KABK studenten de opdracht een interpretatie te geven op de rijkdom van kleding op de Oranje-Naussau schilderijen uit de Hoogsteder Museum Stichting. Een jaar lang werkten studenten aan de kostuums, die allemaal tijdens het festival te zien zullen zijn.



Tickets zijn al verkrijgbaar op https://www.masterlythehague.com/inhoud.php



Masterly The Hague is een nieuw jaarlijks terugkerend festival, toegankelijk voor publiek. Historische schilderijen worden gecombineerd met speciaal voor de gelegenheid vervaardigde werken van hedendaagse ontwerpers, kunstenaars en fotografen.



Masterly The Hague is een initiatief van Nicole Uniquole en Willem Jan Hoogsteder. Curator Nicole Uniquole en Maarten Spruyt (art direction en styling) tekenden eerder voor tentoonstellingen Dutch Design – Huis van Oranje in Oranienbaum, Royal Showpieces in Paleis het Loo en Masterly – the Dutch in Milano in Palazzo Francesco Turati. Willem Jan Hoogsteder is kenner van Hollandse en Vlaamse meesters uit de 17e eeuw. Met De Hoogsteder Museum Stichting verzorgde hij schilderijen voor meer dan 150 museale tentoonstellingen over de gehele wereld.



CREDITS BIJ HET BEELD



1 - Masterly The Hague 2019 - Royal Academy of Arts The Hague (kostuum Yulia Hmarnaia) met Muze Paleis Huis ten Bosch door Jan ten Compe

2 - Masterly The Hague 2019 - Frieda Mellema met Muze Nicolaes Maes

3 - Masterly The Hague 2019 - Royal Delft (foto Marie Cecile Thijs) met Muze Mary Stuart II