Hand geverfde wol is populair op de Nederlandse Breidagen in Rijswijk

Voor de vierde maal vinden de Brei- en Haakdagen plaats in de Broodfabriek in Rijswijk (ZH). Sinds 2015 keert dit evenement, welke tweemaal per jaar wordt georganiseerd, in het voorjaar terug naar Rijswijk. Breien en haken blijven onverminderd populair. Als trend ziet de organisatie dat het breien serieuzer wordt, breiers hebben meer oog voor goede garens en mooie patronen. In het haken maakt men gebruik van meer toepassingen en worden de grenzen van het kleding haken opgezocht.



Op vrijdag 11 mei en zaterdag 12 mei zullen zo’n 80 nationale en internationale winkels aanwezig zijn met hun winkel. Daar zijn alle soorten garens te koop, van eenvoudige katoen tot mohair en alpaca, organische wol en Fair Trade uit Zuid-Afrika. De gebruikte patronen zijn ook volop verkrijgbaar, losse patronen of mooie vormgegeven boeken. Op het moment zijn boeken en magazines uit het buitenland populair, met name uit de Scandinavische landen.



Een ware rage is ontstaan in het verven van wol of garens. Diverse standhouders zijn hiermee bezig, voor sommige is het hun specialisatie en is het tevens het enige product dat ze verkopen. Voor anderen is het een aanvulling op hun bestaande assortiment. Echter, er zijn vele verschillende technieken in het verven en zoals het in de kunstwereld ook werkt, de verver moet zijn/haar eigen stijl ontwikkelen, en dat kost tijd. Op de breidagen zijn een diversiteit in verven en stijlen zichtbaar. Wat voor de bezoeker goed is om te zien, zij hebben immers keuze en kunnen gaan breien en haken met kleuren die bij hen past. Bovendien worden deze hand geverfde garens niet in grote hoeveelheden gemaakt dus elk werkstuk is uniek. Hand geverfde wol is o.a. te zien bij Sidispinnt uit Zwitserland, Das Mondschaf uit Duitsland, Debonnaire Yarns uit Engeland, Wol met Verve, Textielwerk en Schaap & Draak uit Nederland.



Ook educatie staat hoog in het vaandel van de Nederlandse Breidagen. Er worden docenten, professionals en ontwerpers ingevlogen uit Shetland, Noorwegen, Engeland en Zwitserland. Het thema omvat het Noordelijke breien door de zeer populaire Noorse ontwerpster Sidsel J. Høivik naar Rijswijk te halen. Sidsel geeft drie masterclasses, welke al uitverkocht zijn, en op beide dagen een lezing. In haar presentatie, ondersteund met beeldmateriaal, vertelt ze haar verhaal als Noorse ontwerpster, haar brei-leven en hoe ze tot haar herkenbare ontwerpen komt.



In verlengde van haar techniek worden meer workshops en masterclasses gegeven, ook in de Nederlandse taal. Andere gasten zijn Donna Smith en Terri Malcolmson uit Shetland. Donna is een zeer bekende Fair Isle ontwerpster, Terri is een jong talent in Fair Isle. Deze kleindochter van Wilma Malcolmson is nog maar 22 jaar en brengt vernieuwing en verjonging in het breien. Verder zijn er masterclasses rondom dubbelbreien door Chrissie Day en Meret Bützberger. Uiteraard is het uitgebreide programma op de website na te lezen.



Alle lezingen zijn gratis bij te wonen door bezoekers van de Nederlandse Breidagen. Tevens vindt er dagelijks een garenproeverij plaats waar je ook kosteloos aan kunt deelnemen.



Nederlandse Breidagen



11 & 12 mei 2018 in de Broodfabriek, Volmerlaan 12 te Rijswijk (ZH)



Openingstijden: vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur



Entree: € 10,00 per dag of € 18,00 voor beide dagen



Website: www.breidag.nl



De Nederlandse Breidagen is tevens te volgen op Twitter en Facebook en Instagram