De start van HumbleBuildings

De onbekende bekende



Gerard Lokhorst, Peter Wijntjes en Frederik van Roest hebben met alle bedrijven een geweldig jaar achter de rug. In navolging van de FD Gazellen Award nominatie, de overname van SmartWare, Dijkoraad en de start van de nieuwe labels Mandel Circular Buildings en C23 is het een logisch besluit om de markt te betreden met een langetermijnvisie. Hierdoor is de keuze gemaakt om alle bedrijven te bundelen met hun netwerk, kennis en visie. Op 12 januari is daarom HumbleBuildings gelanceerd. De onderliggende bedrijven blijven bestaan, maar vanuit dit nieuwe label gaan wij gezamenlijk nog sterker de markt op. Zo wordt het duidelijker wie wij zijn en wat wij allemaal doen.



HumbleBuildings

Building Bridges together is het thema dat overal in terug komt. Hierin staat de samenwerking centraal. HumbleBuildings wil een omgeving creëren en bouwen waarin gebouwen gezond, duurzaam en efficiënt zijn. Waarbij er focus is rondom digitalisering binnen de gebouwde omgeving. “We ontkomen er inmiddels niet meer aan om zaken als BIG Data en Blockchain binnen de gebouwde omgeving te omarmen als adviesbureaus. Het risico is anders te groot dat we worden ingehaald door grote technologiebedrijven”, geeft Gerard Lokhorst aan. “We zijn graag innovatief en blijven nieuwe tools en concepten ontwikkelen voor de gebouwen van de toekomst!”



In het verleden werkten de bedrijven al samen in de grotere projecten. Met deze keuze wordt het voor de buitenwereld duidelijk hoe wij als totaal vastgoedadviseur de relaties volledig kunnen bedienen. HumbleBuildings richt zich op ICT, inspecties, vastgoedbeheer en advies voor alle disciplines binnen het vastgoed van onze opdrachtgevers.



Keep building bridges with us