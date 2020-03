Door Corona meten steeds meer huisartsen de bloeddruk op afstand

Sinds kort ontdekken huisartsen dat een eenvoudige handeling zoals het meten van bloeddruk niet meer zo vanzelfsprekend is als vóór Corona. Patiënten wordt aangeraden om alleen voor heel urgente zaken naar de praktijk te komen, soms mogen zij niet komen vanwege isolatie of quarantaine. Ook moeten veel huisartsen noodgedwongen thuis in isolatie blijven, omdat zij in aanraking zijn geweest met een COVID-19 positieve patiënt. Assistentes voelen zich niet altijd op hun gemak als zij de 1,5 metergrens moeten passeren om een patiënt een 24-uurs bloeddrukmeter om te kunnen binden. Sommige ziekenhuizen verbieden zelfs dit laatste onder hun meest recente interne richtlijnen.



Het in Abcoude gevestigde bedrijf Medicine Men is vorig jaar gestart met een alternatieve manier van bloeddruk meten voor artsen: patiënten krijgen binnen twee werkdagen een door hun arts bestelde gevalideerde bloeddrukmeter per DHL thuis opgestuurd. Volgens een strak, officieel CVRM protocol voert de patiënt daarna een week lang metingen uit, op afstand gemonitord door Medicine Men. De arts ontvangt een digitaal rapport en de patiënt geeft de meter weer bij een DHL punt af. De meting is net zo betrouwbaar als de 24-uursmeting.



Het bedrijf heeft samen met artsen van het UMC Utrecht twee jaar lang aan de technologie gewerkt. In combinatie met de slimme logistiek kan een arts de bloeddrukmeting nu vanaf iedere locatie, ook vanuit huis, online aanvragen en de resultaten online bekijken. Directeur Oscar van Dijk van Medicine Men: “EmmaHBPM was al heel erg makkelijk en betrouwbaar, maar nu blijkt het ook een hygiënische, veilige oplossing te zijn. In tijden van Corona kan deze meting die zo belangrijk is voor patiënten met hypertensie nu ongestoord plaatsvinden.” De meting van Medicine Men wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Met hun nieuwste module “teletitratie” kan het hele proces van medicatie-instelling doorlopen worden zonder dat de patiënt op de praktijk of in het ziekenhuis hoeft te komen.



Medicine Men geeft de komende drie maanden een extra korting op de verzendkosten aan huisartsen en ziekenhuizen die deze manier van werken willen uitproberen.



Over Medicine Men



Medicine Men uit Abcoude is ontwikkelaar van het Emma Connected Care platform voor mensen met chronische ziektes. Het bedrijf heeft meerdere prijzen gewonnen voor haar innovatieve oplossingen. Medicine Men werkt samen met o.a. UMC Utrecht, Amsterdam UMC, Leiden UMC, Bravis ziekenhuis en vele huisartsenpraktijken. website: https://medicinemen.eu/



Over UMC Utrecht



Het UMC Utrecht is gespecialiseerd in de behandeling van hypertensie en heeft een speciale polikliniek voor gecompliceerde hypertensie waar patiënten met moeilijk behandelbare hoge bloeddruk terecht kunnen voor diagnose en behandeling. website: https://www.umcutrecht.nl/