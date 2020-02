NVZ onderkent toenemende risico’s ICT-uitval

Vandaag heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een rapport gepubliceerd over de risico’s van ICT-storingen voor de patiëntveiligheid. Volgens de Onderzoeksraad moeten ziekenhuizen zich beter voorbereiden. NVZ-voorzitter Ad Melkert wijst erop dat ICT een belangrijk instrument is om de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid te verbeteren. Tegelijkertijd brengt gebruik van ICT ook nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee. ‘Het rapport helpt om hiermee aan de slag te gaan,’ aldus Melkert.



De Onderzoeksraad onderzocht de oorzaken en gevolgen van verschillende ICT-storingen in ziekenhuizen. Dit is belangrijk omdat we steeds afhankelijker worden van ICT-systemen. Ziekenhuizen werken voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid, daarom hebben zij ook volledig meegewerkt aan dit onderzoek.



Geen gevaar voor patiënt



Alhoewel de Onderzoeksraad kritisch is op de relatie tussen ICT-storingen en risico’s voor de patiëntveiligheid, zijn bij geen van de incidenten patiënten in gevaar gekomen. De kwaliteiten van ziekenhuisprofessionals spelen hierin een grote rol. Zij kunnen in dit soort situaties terugvallen op hun ervaring, hun klinische blik en weten wat ze moeten doen.





Afhankelijkheid



De processen in ziekenhuizen zijn de laatste jaren meer en meer afhankelijk geworden van ICT en die afhankelijkheid zal in de toekomst alleen maar toenemen. Melkert: ‘ICT heeft enorm geholpen in verbeteren van de veiligheid, tegelijkertijd brengt de digitale wereld nieuwe risico’s met zich mee. Dat vereist voortdurende aanpassing van het risicomanagement.‘



Investeringen



De NVZ waarschuwt al jaren voor het achterblijven van investeringen in ICT. Melkert: ‘Het is echt nodig dat ziekenhuizen méér in ICT kunnen investeren. Die ruimte is er nu onvoldoende. Tegelijkertijd zullen we op basis van het rapport goed moeten kijken hoe we zo efficiënt mogelijk op ICT-storingen kunnen reageren en inspelen. Want het is een illusie dat risico’s volledig zijn uit te bannen.’