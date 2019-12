Mindtree wint SAFA Best Presented Annual Report Award

Bedrijf erkend in categorie 'Communication and Information Technology Sector'



WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, 5 december 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree [http://www.mindtree.com/], een internationaal bedrijf op het gebied van technologieservices en digitale transformatie, heeft een prestigieuze award ontvangen van de South Asian Federation of Accountants (SAFA) als teken van erkenning van sterke ethiek, uitmuntendheid in financiële rapportage en corporate governance. Het bedrijf heeft de SAFA Best Presented Annual Report Award, Integrated Reporting Awards en SAARC Anniversary Awards for the Corporate Governance Disclosures Competition 2018 gewonnen in de categorie Communication and Information Technology Sector.



De SAFA Best Presented Annual Report Award is een erkenning voor Zuid-Aziatische organisaties die uitmuntende prestaties hebben bereikt alsook relevante, betrouwbare en objectieve jaarrekeningen van zeer hoge kwaliteit overeenkomstig de eisen van het IASB-kader (International Accounting Standards Board). Naast jaarrekeningen die zijn opgesteld overeenkomstig de Indiase normen voor accounting, publiceert Mindtree als best practice jaarrekeningen volgens de vereisten van de International Financial Reporting Standards.



Het Mindtree-jaarrapport van 2017-2018 was het eerste geïntegreerde jaarrapport dat werd opgesteld overeenkomstig de vereisten van het IIRC-kader (International Integrated Reporting Council). Het toont de waarde die het bedrijf toevoegt met zowel geldelijk als niet-geldelijk kapitaal. Het beschrijft de successen van het bedrijf uitvoerig, inclusief management, werknemers, klanten, projecten, samenwerkingen, duurzaamheidsmaatregen en maatschappelijke verantwoordelijkheid.



"Mindtree heeft altijd gestreefd naar de hoogste standaarden in benadering van ethiek, governance en transparantie in onze openbaarmakingen", aldus Debashis Chatterjee, CEO en MD, Mindtree. "Het benadrukt ons succes in het verkrijgen van het vertrouwen van onze investeerders en klanten door informatie op een betrokken en transparante manier te presenteren."



SAFA is een forum van professionele accountinginstanties dat streeft naar positionering, behoud en ontwikkeling van het beroep van accounting in het SAARC-gebied (South Asian Association for Regional Cooperation), dat Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, de Malediven, Nepal, Pakistan en Sri Lanka omvat. SAFA waarborgt het voortdurende leiderschap van deze landen in de wereld van accounting en is tevens gericht op brede economische ontwikkeling in het gebied.



Over Mindtree



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een internationale onderneming op het gebied van technologieconsultancy en -services en helpt ondernemingen omvang te verenigen met flexibiliteit om concurrentievoordeel te realiseren. Sinds het digitale ontstaan in 1999 en inmiddels een onderneming in de Larsen & Toubro Group, past Mindtree haar diepgaande domeinkennis toe op meer dan 350 grootzakelijke klanten om silo's af te breken, inzicht te krijgen in digitale complexiteit en sneller nieuwe initiatieven op de markt te brengen. We stellen IT in staat mee te bewegen met de snelheid van het bedrijf, gebruik te maken van opkomende technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery om bedrijfsinnovatie te stimuleren. We zijn actief in 18 landen en meer dan 40 vestigingen over de hele wereld en worden steeds weer gezien als een van de beste plekken om te werken. Dit wordt dagelijks verwezenlijkt door onze winnaarscultuur die bestaat uit meer dan 21.000 ondernemende, collaboratieve en toegewijde 'Mindtree-minds'.



