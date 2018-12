SolunoBC expandeert naar de Duitse UCaaS-markt

STOCKHOLM, December 5, 2018 /PRNewswire/ --



De grootste operatoronafhankelijke UCaaS-provider op de Scandinavische markt, SolunoBC, heeft een overeenkomst gesloten met de Duitse operator en serviceprovider HFO Telecom. Door de overeenkomst kan HFO Telecom partners en resellers een baanbrekend 'mobile-first' UCaaS-pakket aanbieden, mogelijk gemaakt door het platform- en groothandelsconcept van Soluno.



Door samen met HFO de Duitse markt te betreden, zet Soluno nu, na de eerdere uitbreiding naar Nederland in oktober 2018, een nieuwe belangrijke stap in zijn Europese expansie.



Dankzij deze samenwerking kan een complete, marktleidende service al in januari 2019 worden aangeboden aan zowel resellers als groothandelspartners. De service combineert het UCaaS-aanbod van Soluno met de eersteklas operator- en factureringsservices van HFO voor een veilige, gestroomlijnde ervaring voor zowel eindgebruikers als partners.



"We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat HFO Telecom aan Soluno heeft gegeven om hun nieuwe cloudservice mogelijk te maken. HFO vormt met zijn brede aanbod aan aanbieders, services en een uitgebreid Duits partnernetwerk een uitstekende aanvulling voor Soluno. We zijn enthousiast over de samenwerking en verheugen ons op een gezamenlijk groeitraject in Duitsland," aldus Mattias Ohde, directeur van SolunoBC.



"HFO en partners zijn trots om deze bewezen mobile-first UCaaS-service te integreren in zijn NGN-netwerk en om een toonaangevende oplossing voor Duitsland te introduceren. We zullen zowel groothandelspartners als wederverkopers aanspreken door UCaaS, sip-trunking, internetconnectiviteit en factureringsdiensten aan te bieden. Het lokale partnernetwerk heeft een sterke lokale serviceprovider nodig met een toonaangevende portfolio van in Duitsland aangeboden services en dit is precies wat de samenwerking tussen HFO en Soluno oplevert," aldus Achim Hager, directeur van HFO Telecom.



Het beproefde groothandelsmodel van Soluno zorgt ervoor dat geïntegreerde diensten binnen drie maanden op een nieuwe markt kunnen worden geïntroduceerd. Nu kunnen ook Duitse gebruikers met hun apparaat naar keuze geavanceerde pbx- en samenwerkingsservices gebruiken op mobiele apparaten, tablets, computers en bureautelefoons.



Soluno Business Communications AB



SolunoBC is met meer dan 150.000 gebruikers in de cloud de grootste en meest expansieve, operatoronafhankelijke UCaaS-dienstverlener op de Noordse markt. Soluno stimuleert de toekomst van zakelijke communicatie door een 'mobile first'-concept aan te bieden via groothandelspartners in Europa.



http://www.soluno.com



HFO Telecom Gmbh



Als het gaat om ALLE IP-oplossingen, is HFO Telecom nu al een absolute specialist! In het Next-Generation Network (kortweg NGN), het netwerk van de toekomst, stellen we als technologische marktleiders in IP-gebaseerde telefonie en communicatie al meer dan tien jaar kwaliteits- en marktstandaarden vast.



http://www.hfo-telecom.de



