Complete reeks elektrische Volvo-trucks in Europa in 2021

GÖTEBORG, Zweden, 5 november 2020 /PRNewswire/ -- Vanaf volgend jaar zijn volledig elektrische uitvoeringen van zware Volvo-trucks beschikbaar voor Europese transporteurs. Dit betekent dat Volvo Trucks vanaf 2021 een complete heavy duty-reeks met elektrische aandrijflijn biedt. De enorme inzet van Volvo Trucks voor elektrificatie markeert een belangrijke stap vooruit, op weg naar CO(2)-neutrale transporten.



Volvo Trucks voert nu tests uit met de elektrische heavy duty-trucks Volvo FH, Volvo FM en de Volvo FMX, met het oog op hun inzet voor regionaal transport en stedelijke bouwactiviteiten in Europa. Deze trucks hebben een treingewicht tot 44 ton. Afhankelijk van de accuconfiguratie is de actieradius maximaal 300 km. De verkoop begint volgend jaar en de serieproductie start in 2022. Dit betekent dat Volvo Trucks vanaf 2021 in Europa een complete range elektrische trucks gaat verkopen voor distributietaken, afvalinzameling, regionaal transport en stedelijke bouwactiviteiten.



"We willen het aantal elektrische heavy duty-trucks snel uitbreiden om onze klanten en wagenparkbeheerders te helpen bij hun ambitieuze duurzaamheidsdoelen. We zijn vastbesloten onze branche naar een duurzamere toekomst te leiden", zegt Roger Alm, President Volvo Trucks.



Volvo Trucks startte in 2019 met de productie van de Volvo FL Electric en Volvo FE Electric. Dit zijn elektrische trucks bedoeld voor stedelijke distributie en afvalinzameling, voornamelijk in Europa. In Noord-Amerika start de verkoop van de Volvo VNR Electric, een truck voor regionaal transport, op 3 december 2020.



Een geleidelijke overgang naar CO(2)-neutrale alternatieven



Elektrische trucks voor het veeleisende en zware internationale transport zullen binnen de komende tien jaar volgen. Dit zijn elektrische trucks met accu's en met een brandstofcel die een grotere actieradius hebben. Volvo Trucks is van plan in de tweede helft van dit decennium te beginnen met de verkoop van elektrische trucks die worden aangedreven door waterstof met brandstofcel. Volvo Trucks streeft naar een volledig CO(2)-neutrale productrange in 2040.



"Om de impact van het transport op het klimaat te verkleinen moeten we snel overstappen van fossiele brandstoffen naar alternatieven zoals elektriciteit. Maar de voorwaarden voor deze verandering en het tempo van de transitie verschillen aanzienlijk per vervoerder en markt. Ook zijn ze afhankelijk van vele variabelen zoals subsidieregelingen, toegang tot oplaadinfrastructuur en het type transportactiviteiten", aldus Roger Alm.



Dit is de reden dat de meeste transportbedrijven niet in één keer zullen overstappen op elektrisch rijden. In de praktijk zal er in veel bedrijven de komende 20-30 jaar sprake zijn van een overgangsperiode met een gemengd wagenpark op verschillende brandstoffen. Dit kunnen dan fossielvrije alternatieven zijn zoals Bio-LNG of HVO.



"Ons chassis is zo ontworpen dat het onafhankelijk is van de gebruikte aandrijflijn. Onze klanten kunnen ervoor kiezen meerdere Volvo-trucks van hetzelfde model te kopen, met als enige verschil dat sommige elektrisch zijn en andere op gas of diesel rijden. Wat betreft producteigenschappen, zoals de chauffeursomgeving, betrouwbaarheid en veiligheid, voldoen al onze voertuigen aan dezelfde hoge normen. Chauffeurs moeten vertrouwd zijn met hun truck en deze veilig en efficiënt kunnen bedienen, ongeacht de toegepaste brandstof of aandrijving", verklaart Roger Alm.



Vanuit het perspectief van Volvo Trucks is het voor de transitie naar duurzamer transport van groot belang dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt zodat transportbedrijven zich kunnen aanpassen. De geboden oplossingen moeten CO(2)-neutraal zijn en tegelijkertijd transporteurs in staat stellen om winstgevend te zijn en voldoende productiviteit te behalen.



"Het is onze primaire taak om de overgang naar elektrische voertuigen te vergemakkelijken. We doen dit door het aanbieden van een totaaloplossing, die bestaat uit routeplanning, correct gespecificeerde voertuigen, oplaadapparatuur, financiering en services. De zekerheid voor de lange termijn die wij en ons wereldwijde netwerk van dealers en servicewerkplaatsen aan onze klanten bieden, wordt belangrijker dan ooit", besluit Roger Alm.



