Amazon Web Services, HERE Technologies en SiriusXM Connected Vehicle Services bevestigd als sponsors voor op EV gerichte Hackathon 2019 van AutoM

LOS ANGELES, 5 november 2019 /PRNewswire/ -- AutoMobility LA(TM) van de LA Auto Show heeft vandaag de sponsors, het thema en de juryleden aangekondigd voor zijn kenmerkende jaarlijkse hackathon. Op 17 en 18 november vindt de Hackathon 2019 van AutoMobility LA plaats in het Los Angeles Convention Center; het evenement wordt gepresenteerd door Amazon Web Services (AWS) en HERE Technologies, en medegesponsord door SiriusXM Connected Vehicle Services Inc. (een dochteronderneming van SiriusXM Holdings Inc.) en zal zich richten op het verbeteren van de EV-infrastructuur. Er is een prijzenpot ter waarde van $20.000 voor de winnaars van de hackathon en de hoofdprijswinnaar zal $10.000 ontvangen.



"De auto-industrie ondergaat een volledige transformatie die wordt mogelijk gemaakt door nieuwe technologieën," aldus Dean Phillips, Worldwide Technical Leader for Automotive and Manufacturing bij AWS. "Deze transformatie vereist werknemers die de AutoMobility LA Hackathon helpt ontwikkelen en inspireren."



In de loop van twee dagen zullen deelnemers aan de hackathon worden gevraagd om software en architecturen te ontwikkelen ter ondersteuning van een elektrische laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en elektrische vrachtwagens voor lange afstanden die 2.092 kilometer afleggen over de Interstate 5 van Mexico tot Canada. Aan de hand van gegevens van de stad Los Angeles, de Connected Vehicle Reference Architecture (CVRA 2.0) van AWS, evenals de gegevens van HERE Location Services en SiriusXM Connected Vehicle Services, worden deelnemers uitgedaagd om oplossingen te creëren die vier cruciale gebieden ondersteunen:





-- Reisplanning met slimme oplading, inclusief geïntegreerde betalingen

-- Batterijprestaties, analyses en bereikberekening op basis van

locatiecontext en rijstijl

-- Verbetering van de ervaring in het voertuig (bijv. spraaktechnologie in

het voertuig zoals Alexa Auto)

-- Gebruik van voertuig- en HERE-locatiegegevens en rij-, locatie- en

ongevallengegevens van SiriusXM Connected Vehicle Services om modellen

te bouwen voor het maximaliseren van voertuiggebruik en -veiligheid

"Voertuigen worden vaak beoordeeld in functie van 'wat er onder de motorkap zit'. Naarmate voertuigen steeds elektrischer, meer verbonden en geautomatiseerd worden, zal 'wat er onder de motorkap zit' ook van toepassing zijn op de prestaties van de backend-systemen van het voertuig", aldus Mithun Dhar, algemeen manager Developer Relations bij HERE Technologies. "Wij zijn verheugd om deze levensechte uitdaging te ondersteunen, waarbij HERE-locatiegegevens en geavanceerde routeringsalgoritmen worden gebruikt om de EV-infrastructuur te plannen en te optimaliseren op een van de drukste delen van de Amerikaanse interstate. Deze hackathon toont de cruciale rol die ontwikkelaars spelen in de transformatie van de auto-industrie en de toekomst van mobiliteit."



Op maandag 18 november zullen de teams de mogelijkheid hebben om hun oplossingen te presenteren aan deskundigen van de auto- en technologiebranches. De winnaars zullen worden bekendgemaakt tijdens AutoMobility LA op dinsdag 19 november. De juryleden van dit jaar voor de hackathon zijn onder andere:





-- John Jasper, senior vicevoorzitter van Connected Vehicle Services bij

SiriusXM

-- Jay Kim, adjunct algemeen manager in het ministerie van Vervoer van Los

Angeles

-- Nils Kunces, senior accountmanager Automotive Sales bij HERE

Technologies

-- Dean Phillips, wereldwijd technisch leider voor de auto-industrie en

productie bij AWS

-- Chris Wenneman, directeur van Alexa Auto bij Amazon

"Wedstrijden zoals de hackathon zijn niet alleen van vitaal belang voor AutoMobility LA, maar ook voor de toekomst van de automobiel- en technologiebranches," zei Terri Toennies, voorzitter van de LA Auto Show en AutoMobility LA. "Wij bieden deelnemers een platform om oplossingen te ontwikkelen die de algehele rijervaring helpen verbeteren en de infrastructuur voor elektrische voertuigen verbeteren, aangezien de aankoop van deze voertuigen snel zal blijven toenemen. Op een beurs waar 38 procent van de debuutvoertuigen van dit jaar elektrisch zijn, zal het spannend zijn om te zien welke EV-oplossingen er op AutoMobility LA zullen worden gecreëerd."



U kunt zich nu aanmelden voor de Hackathon 2019 van AutoMobility LA. Wie geïnteresseerd is om deel te nemen, kan zich aanmelden op AutoMobilityLA.com/hackathon [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2632186-1&h=4265194218&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2632186-1%26h%3D1125452509%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fautomobilityla.com%252Fhackathon%252F%26a%3DAutoMobilityLA.com%252Fhackathon&a=AutoMobilityLA.com%2Fhackathon].



Voor meer informatie over AutoMobility LA, om pasjes aan te vragen of om meer te weten te komen over de hackathon, kunt u terecht op AutoMobilityLA.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2632186-1&h=2825136601&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2632186-1%26h%3D3339645427%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.automobilityla.com%252F%26a%3DAutoMobilityLA.com&a=AutoMobilityLA.com].



Na AutoMobility LA en zijn lineup van sprekers uit de sector, persaankondigingen, netwerkevenementen en voertuigdebuten van wereldwijde autofabrikanten, zullen bijna 1.000 voertuigen te zien zijn tijdens de LA Auto Show 2019 (22 november tot en met 1 december). Bezoekers zullen ook de mogelijkheid hebben om meer dan 65 debuutvoertuigen te zien, activeringen te ervaren en te genieten van displays en gratis testritten van autofabrikanten zoals Acura, Audi, Fiat, Honda, Jaguar, Land Rover, Tesla en nog veel anderen. Voor meer informatie over de LA Auto Show kunt u terecht op LAAutoShow.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2632186-1&h=4143869121&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2632186-1%26h%3D644192943%26u%3Dhttp%253A%252F%252Flaautoshow.com%252F%26a%3DLAAutoShow.com&a=LAAutoShow.com].



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA



De in 1907 opgerichte Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) is elk jaar de eerste grote Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016 werden de pers- en handelsdagen van de show samengesmolten met de Connected Car Expo (CCE) om samen AutoMobility LA(TM) te worden, de eerste vakbeurs in de branche die technologie en de auto-industrie samenbrengt om nieuwe producten en technologieën te lanceren en de dringendste problemen rond de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2019 zal gehouden worden in het Los Angeles Convention Center van 18 tot en met 21 november. Verschillende fabrikanten zullen tegelijkertijd hun nieuwe auto's voorstellen. De LA Auto Show 2019 is open voor het publiek van 22 november tot en met 1 december. AutoMobility LA is de plek waar de nieuwe auto-industrie zaken doet, baanbrekende producten onthult en strategische aankondigingen doet in aanwezigheid van de internationale media en professionals van de autobranche. De LA Auto Show wordt onderschreven door de Greater L.A. New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt geëxploiteerd door ANSA Productions. Voor bijkomende informatie en het laatste shownieuws, volg LA Auto Show op Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2632186-1&h=976783011&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D1202015780%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttp-3A__twitter.com_LAAutoShow%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253DTt-77OHS-KfRthAy3Fwghk0rQP3KxW8bEF-fMKUWSUw%2526e%253D%26a%3DTwitter&a=Twitter], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2632186-1&h=2795101346&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D2694359336%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttp-3A__facebook.com_LAAutoShow%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253Dg9Muue1fpMqfQZ5iBd9AQOO9MYhtn25jvoneFdQ6RUY%2526e%253D%26a%3DFacebook&a=Facebook] of Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2632186-1&h=3973845309&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D884263836%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__www.instagram.com_laautoshow_%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253D_Xqx8cKOFswACzHtbWMGfpDwKgg9yTjtu73e-RLFRXA%2526e%253D%26a%3DInstagram&a=Instagram] en meld u aan voor alerts op http://www.laautoshow.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2632186-1&h=3509711538&u=http%3A%2F%2Fwww.laautoshow.com%2F&a=http%3A%2F%2Fwww.laautoshow.com%2F]. Meer informatie over AutoMobility LA is te vinden op https://www.automobilityla.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2632186-1&h=1768838370&u=https%3A%2F%2Fwww.automobilityla.com%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.automobilityla.com%2F]. Volg AutoMobility LA op Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2632186-1&h=1669366291&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D531825851%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__twitter.com_automobilityla-3Flang-3Den%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253DI-SeIZ2UcOCLBxKwl-HelftA_JwVQEoc7z7CLXh2ciU%2526e%253D%26a%3DTwitter&a=Twitter], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2632186-1&h=112443293&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D918639952%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__www.facebook.com_automobilityla_%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253DBghFsobugMQzD_jTRzgvWugIM8Zjq_EWKthIo09QAUI%2526e%253D%26a%3DFacebook&a=Facebook] of Instagram [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2632186-1&h=1096330156&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2434488-1%26h%3D3410101566%26u%3Dhttps%253A%252F%252Furldefense.proofpoint.com%252Fv2%252Furl%253Fu%253Dhttps-3A__www.instagram.com_automobilityla_%2526d%253DDwMGaQ%2526c%253D9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE%2526r%253DTsighQ5d9Vys_pgjwOXtbe-L7jq0CiKHyITp_PSm_7w%2526m%253D4NT5PB8zM8WgWXWL9xj-7rCog61nziXpkuqaIM3yrvM%2526s%253DDhXARHgccri7aqVjW4fNJ33toDz3OKMKBPQzLVKKlyM%2526e%253D%26a%3DInstagram&a=Instagram].



