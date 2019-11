IEX Cloud voegt gegevens over bedrijfsevenementen toe aan het platform voor de levering van financiële gegevens

De gegevens van Wall Street Horizon zorgen voor meer transparantie in bedrijfsmotoren voor een breed scala aan marktdeelnemers



NEW YORK, 5 november 2019 /PRNewswire/ -- IEX Cloud [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2631453-1&h=3998256692&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2631453-1%26h%3D1323854734%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fiexcloud.io%252F%26a%3DIEX%2BCloud&a=IEX+Cloud], een platform voor de levering van financiële gegevens dat nieuwe normen vaststelt voor de eenvoudige levering en gebruik van financiële gegevens, heeft vandaag aangekondigd dat het gegevens over bedrijfsevenementen van Wall Street Horizon [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2631453-1&h=447530508&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2631453-1%26h%3D941610917%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wallstreethorizon.com%252F%26a%3DWall%2BStreet%2BHorizon&a=Wall+Street+Horizon] heeft geïntegreerd als een nieuw Premium Data-aanbod.



De gegevens van Wall Street Horizon op IEX Cloud omvatten niet alleen typische bedrijfsevenementen zoals fusies en overnames, terugkopen en aandeelhoudersvergaderingen, maar ook meer specifieke details, zoals deelnames aan beurzen en sectorspecifieke evenementen zoals het uitkomen van films in de entertainmentindustrie en de vergaderingen van de FDA-adviescommissie in de farmaceutische sector.



"De toegang tot gegevens mag geen belemmering vormen als het gaat om het analyseren van aandelenrendementen en innovaties op het gebied van fintech," aldus Jessica Murray, Operations and Strategic Partnerships bij IEX Cloud. "Wij zijn blij om samen te werken met Wall Street Horizon om onze gebruikers nog meer informatie te bieden over beursgenoteerde bedrijven, zodat ze zich kunnen richten op hoe ze die gegevens willen gebruiken, niet hoe ze die kunnen verkrijgen in de eerste plaats."



Wall Street Horizon werd opgericht in 2003 en staat bekend als marktleider op het gebied van gegevens over bedrijfsevenementen. Het bedrijf integreert meerdere primaire bronnen van gegevens over bedrijfsevenementen om een actueel beeld te creëren van evenementen die de marktevolutie bepalen.



"Wij zijn verheugd dat IEX Cloud Wall Street Horizon heeft gekozen als eerste Premium Data-partner", aldus David Francoeur, vicevoorzitter bij Wall Street Horizon. "Onze missie op het gebied van marktinformatie bestaat erin de beste gegevens over bedrijfsevenementen in de sector te leveren om klanten te helpen alfa te vinden en risico's te beperken. Wij zijn verheugd om te innoveren met IEX Cloud."



Als de eerste Premium Dataset van IEX Cloud worden de gegevens van Wall Street Horizon aangeboden op een 'pay-as-you-go'-basis, los van de maandelijkse berichttoekenningen van abonnees. Premium Data op IEX Cloud is ontworpen om verder te gaan dan de centrale financiële gegevens van IEX Cloud en biedt toegang tot gespecialiseerde datasets van gecureerde partners via de enige en eenvoudig te gebruiken IEX Cloud API.



Raadpleeg onze documentatie [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2631453-1&h=1269393937&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2631453-1%26h%3D3155548459%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fiexcloud.io%252Fdocs%252Fapi%252F%2523wall-street-horizon%26a%3Ddocumentation&a=documentatie] en onze Veelgestelde vragen over Premium Data [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2631453-1&h=1895421817&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2631453-1%26h%3D270811799%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fintercom.help%252Fiexcloud%252Fen%252Farticles%252F3440679-premium-data-on-iex-cloud%26a%3DFAQ%2Bon%2BPremium%2BData&a=Veelgestelde+vragen+over+Premium+Data] voor meer informatie over het gebruik van gegevens over bedrijfsevenementen op IEX Cloud. Gegevensmakers die geïnteresseerd zijn in integratie met IEX Cloud kunnen contact opnemen met data@iexcloud.io [mailto:data@iexcloud.io].



Over IEX Cloud IEX Cloud is een platform voor de levering van financiële gegevens dat nieuwe normen vaststelt voor de eenvoudige levering en gebruik van financiële gegevens. Het in mei 2019 gelanceerde platform biedt een flexibel, toegankelijk model voor het verbinden van ontwikkelaars met gecureerde financiële gegevens en biedt een hoogpresterende API en op maat gemaakte diensten om gebruikers te helpen hun modellen, producten en bedrijven te ontwikkelen, te lanceren en op te schalen. IEX Cloud wordt apart geëxploiteerd van de Investors Exchange, de vlaggenschipbeurs van IEX. Meer informatie op iexcloud.io [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2631453-1&h=3730408844&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2631453-1%26h%3D3519759268%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fiexcloud.io%252F%26a%3Diexcloud.io&a=iexcloud.io].



