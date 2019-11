Mindtree geselecteerd als partner van Cisco voor beheerde veilige SD-WAN-diensten

De solution combineert netwerk en digitale transformatie voor een vloeiende cloudervaring



WARREN, New Jersey en BANGALORE, 5 november 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, een toonaangevend bedrijf op het gebied van technologiediensten en digitale transformatie, is door Cisco geselecteerd als partner voor het aanbieden van beheerde veilige SD-WAN (softwarematige Wide Area Network)-diensten.



Organisaties zullen zich sneller dan ooit tevoren op het pad van digitale transformatie begeven, omdat ze de kracht van data willen gebruiken, snellere beslissingen willen nemen, omzet willen verbeteren en kosten willen verminderen. Ze hebben te maken met grotere hoeveelheden data en beheerapplicaties met uiteenlopende service-eisen, gecombineerd met een tendens richting een veilige multi-cloud omgeving. Digitale transformatie vraagt veel van de zakelijke WAN. SD-WAN-technologie levert een betere connectiviteit tussen vestigingen en het hoofdkantoor van een onderneming door gebruik te maken van de cloud voor toegang tot diensten en intelligenter netwerkverkeer. Deze benadering verhoogt de flexibiliteit en verlaagt de kosten, en maakt ondernemingen minder afhankelijk van traditionele WAN-technologieën.



"We zijn heel blij met de uitbreiding van ons partnerschap met Mindtree nu het haar eerste beheerde netwerkaanbod lanceert dat is gebouwd rond Cisco SD-WAN met de beste beveiligingsmogelijkheden, waaronder Cisco Umbrella," aldus Nirav Sheth, Sales Vicepresident voor Cisco's Mondiale Partnerorganisatie. "Ze brengen geavanceerde cloudmogelijkheden, netwerkgerelateerde expertise en adviesvaardigheden over applicaties die essentieel zijn voor de levering van succesvolle resultaten nu klanten hun systemen herontwerpen voor een wereld met multi-cloud."



"Klanten geven altijd de voorkeur aan een partner om hun problemen holistisch en volledig op te lossen. Door dit nieuwste partnerschap met Cisco is Mindtree goed gepositioneerd om te voldoen aan deze klantbehoefte en om een vloeiende ervaring te leveren door meerdere domeinen," aldus Sandhesh Rai, Vicepresident en Hoofd Enterprise Technologies bij Mindtree. "Ons partnerschap garandeert klanten een passend investeringsrendement in de immer veeleisende multi-cloud wereld."



Mindtree heeft diepe cloudexpertise, van cloudstrategie en-migratie tot cloudinfrastructuur en cloudmanagementdiensten. Mindtree hanteert een cloud eerst-benadering bij digitale transformatie, met ongeveer 1.500 Mindtree Minds als cloudexperts, ongeveer 4.000 uitgevoerde cloudgerelateerde projecten en 35 zakelijke, op cloud gerichte samenwerkingen. Bovendien biedt Mindtree een Softwaregedefinieerde Alles-dienst aan - met onder andere softwaregedefinieerd netwerken - dat klanten helpt te bewegen van modellen van investeringsuitgaven naar modellen van exploitatiekosten die zijn gebouwd op initiatieven rond cloud, digitaal en analyses.



Mindtree (NSE: MINDTREE) is een mondiaal technologie consultancy- en dienstenbedrijf, dat bedrijven helpt om schaal en flexibiliteit bij elkaar te brengen voor het behalen van concurrentievoordeel. 'Born digital' in 1999 en nu een bedrijf van de Larsen & Toubro Group, past Mindtree haar diepe domeinkennis toe in meer dan 350 zakelijke klantcontracten voor het afbreken van silo's, het verduidelijken van digitale complexiteit en het sneller naar de markt brengen van nieuwe initiatieven. Wij stellen IT in staat te bewegen op zakelijke snelheid en maken daarbij gebruik van opkomende technologieën en de efficiënties van Continuous Delivery voor het aansporen van bedrijfsinnovatie. We zijn actief in meer dan 15 landen en 35 vestigingen over de hele wereld en worden consequent aangemerkt als een van de beste werkgevers, dagelijks belichaamd door onze winnende cultuur die bestaat uit 21.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde 'Mindtree Minds'.



