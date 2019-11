Focus op de maritieme sector: Rossi S.p.A. op de Europort-tentoonstelling

MODENA, Italië, 5 november 2019 /PRNewswire/ -- Rossi S.p.A. zal van 5-9 november aanwezig zijn op de Europort-tentoonstelling in Rotterdam, Nederland. Europort is de belangrijke bijeenkomst gewijd aan schepen voor speciale doeleinden. Georganiseerd in een van de belangrijkste havenstad ter wereld, vertegenwoordigt het een echte commerciële hub voor de maritieme sector, met 27.000 professionele bezoekers en meer dan 1.000 exposerende bedrijven.



De aanwezigheid van Rossi - Hal 2 Stand 2107 - die reeds in voorgaande edities een hoofdrolspeler was, benadrukt de wil van het bedrijf om als gekwalificeerde leverancier de leiding te nemen in een steeds veeleisendere en strengere technologische sector, die hoge prestaties vereist en waar de betrouwbaarheid van producten en de erkende technische bekwaamheid belangrijke factoren zijn. Een sector die rijk is aan mogelijkheden en waarvoor Rossi een uitgebreid assortiment aan producten biedt: van planetaire versnellingsbakken en motorreductoren (EP-serie) naar schroefvormige en afgeschuinde tandwielkasten (G- en H-serie), en complete aandrijftechnieken.



Specifieke product- en systeemcertificeringen maken een groot verschil in deze sector: Rossi heeft onlangs het DNV G - Type-goedkeuringscertificaat ontvangen voor de brede EP-serie planetaire reductoren, in aanvulling op het Bureau Veritas Recognition Mode II-certificaat voor alle Rossi-tandwielkasten, en het ABS-certificaat.



"We zijn zeer trots op het feit dat we deze belangrijke certificeringen hebben verkregen die samen met onze voortdurende investeringen in geavanceerde productietechnologieën ertoe zullen leiden dat Rossi internationaal een beter concurrentiepositie zal verkrijgen," aldus Giovanni Volpi, voorzitter van Rossi.



Rossi is daardoor in staat om alle klanten te ondersteunen bij de selectie van op maat gemaakte producten en oplossingen die geschikt zijn voor de belangrijkste normen van de maritieme sector, en zoals aangetoond door enkele belangrijke referentiebedrijven zoals Remazel Engineering (ATIG Group), RE.MAC.UT. (NOV Rig Technologies), Van Oord, en Maats Tech Limited.



"We beschikken over een uitgebreid assortiment hoogwaardige producten die geschikt zijn voor het realiseren van speciale oplossingen om te voldoen aan de groeiende eisen van klanten in verschillende sectoren, en via onze lokale vestigingen," concludeert Enrico Lo Greco, Chief Sales & Marketing Officer bij Rossi.



ROSSI



ROSSI ontwerpt, produceert en distribueert een uitgebreid assortiment versnellingsbakken, motorreductoren en elektrische motoren, voor verschillende toepassingen en industriesegmenten wereldwijd. Rossi, opgericht in 1953, telt meer dan 900 werknemers (250 in het buitenland) en is over de hele wereld actief dankzij de 15 internationale dochterondernemingen en drie productiefaciliteiten in Italië. Vanaf 2004 maakt Rossi als lid-onderneming deel uit van de Habasit Holding, een wereldleider met zijn hoofdkantoor in Zwitserland.



