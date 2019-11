De Hyland Summit | EMEA gaat in Amsterdam van start

Toonaangevende bedrijven voor content-services uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika komen bijeen om te bespreken hoe ze beter, slimmer en sneller te werk kunnen gaan



AMSTERDAM, 5 november 2019 /PRNewswire/ -- Meer dan 300 klanten, potentiële klanten en partners van Hyland, afkomstig uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA), komen van 5 tot en met 7 november in Amsterdam bijeen tijdens de Hyland Summit | EMEA [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2630976-1&h=2456646122&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630976-1%26h%3D2798346019%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hyland.com%252Femea-summit%252Findex.html%26a%3DHyland%2BSummit%2B%257C%2BEMEA&a=Hyland+Summit+%7C+EMEA]. Het evenement, dat vooraanstaande intellecten op het gebied van content services samenbrengt, biedt deelnemers de mogelijkheid om de nieuwste trends in digitale transformatie met technologieleiders, collega's en leidinggevenden van Hyland te bespreken.



De toegang tot de Hyland Summit | EMEA is gratis en afgestemd op zowel IT- als zakelijke professionals. Het is een meeslepende technologische bijeenkomst met informatieve en educatieve sessies gericht op geavanceerde oplossingen en diensten, alsmede netwerkmogelijkheden.



Tijdens de conferentie zullen er vier gelijktijdige tracks plaatsvinden met 24 sessies over onderwerpen zoals Hylands platformmodernisering, digitale transformatie, best practices voor integratie van bedrijfstoepassingen, compliance, cloud, beveiliging, casemanagement en het vaststellen van best practices zodat ervoor gezorgd wordt dat bezoekers de informatie krijgen die zij nodig hebben om een onmiddellijke impact te hebben. Daarnaast kan deelgenomen worden aan gespecialiseerde bijeenkomsten over gezondheidszorg, verzekeringen, Saperion-gebruikers en Content Composer-gebruikersgroepen.



Het programma voor dit jaar omvat de belangrijkste plenaire keynote-sessies van:



- Bill Priemer, President en CEO van Hyland, zal bespreken hoe Hyland zijn content services-platform moderniseert om digitale transformatie mogelijk te maken en klanten te helpen om meer betekenisvolle verbindingen te creëren met de mensen die zij bedienen - John Phelan, Executive Vice President en Chief Product Officer, zal beschrijven hoe Hylands technologische portefeuille een basis vormt voor het versterken van oplossingen terwijl tegelijkertijd moderne technologische paradigma's gebruikt worden om organisaties op de toekomst voor te bereiden - Ed McQuiston, Executive Vice President en Chief Commercial Officer, zal indrukwekkende verhalen delen over de manier waarop organisaties over de hele wereld met Hyland samenwerken om betere ervaringen voor hun belanghebbenden te creëren - Glenn Gibson, Director of Product Communications, zal aandacht besteden aan de opkomst van technologieën zoals kunstmatige intelligentie en 'machine learning', alsmede hun diepgaande invloed op de industrie voor content services - Nancy Rademaker, internationale keynote-speaker, zal spreken over de impact van digitalisering op het gedrag van de klant en hoe dit van invloed is op de manier waarop organisaties met hun klanten moeten omgaan



"Dit is onze elfde jaarlijkse EMEA-conferentie, en elk jaar wordt het groter en beter," aldus Bill Priemer, President en CEO van Hyland. "We zijn verheugd om met onze klanten en partners in de regio contact te maken en ideeën uit te wisselen over de manier waarop organisaties content services kunnen gebruiken om hun bedrijfsvoering te verbeteren en betere ervaringen te kunnen leveren aan de klanten die ze bedienen."



Ga voor meer informatie over The Hyland Summit | EMEA naar Hyland.com/EMEA-Summit [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2630976-1&h=662271546&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630976-1%26h%3D1236425197%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hyland.com%252Femea-summit%252Findex.html%26a%3DHyland.com%252FEMEA-Summit&a=Hyland.com%2FEMEA-Summit]



Over Hyland Hyland is een toonaangevende leverancier van content services die duizenden organisaties helpt om betere ervaringen te leveren aan de klanten die ze bedienen. Bezoek ons op Hyland.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2630976-1&h=2820493075&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2630976-1%26h%3D3387221894%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hyland.com%252F%26a%3DHyland.com&a=Hyland.com].



