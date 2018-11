KPS Capital Partners kondigt promoties aan

RAQUEL PALMER VERHEVEN TOT MEDEBEHERENDE PARTNER



NEW YORK, 5 november 2018 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") kondigde vandaag aan dat Raquel Palmer gepromoveerd is tot medebeherende partner, en Ryan Baker en Kyle Mumford zijn gepromoveerd tot partner.



Michael Psaros, medeoprichter van KPS, zei: "Raquels promotie tot medebeherende partner is een erkenning van de kritische leiderschapsrol die ze bij onze firma vervult. Raquel maakt reeds sinds de oprichting deel uit van de firma, en is al bijna een kwarteeuw een integraal onderdeel van de ontwikkeling van KPS tot de leidende wereldwijde private equity-onderneming en franchise die het vandaag de dag is. Ze wordt ook erkend als een van de meest getalenteerde en creatieve professionals in de private equity-sector. We verheugen ons erop om met Raquel samen te kunnen werken om het buitengewone traject en momentum van onze firma te versnellen."



David Shapiro, medeoprichter van KPS, zei: "Wij feliciteren Ryan en Kyle, de eerste leden van ons team die, na meer dan een decennium, verheven zijn tot partner. Ryan en Kyle's bijdragen gedurende de afgelopen tien jaar, zijn echt buitengewoon geweest. Ze hebben dit partnerschap echter niet alleen verdiend vanwege hun uitzonderlijke werk, hun arbeidsethos en succes, maar ook omdat ze de waarden en het waardensysteem van ons bedrijf belichamen. Mike, Raquel, Jay en ik kijken ernaar uit om met onze nieuwe partners samen te werken om in de toekomst waarde te blijven creëren voor onze investeerders. We doen dit door waarde te zien waar anderen dat niet zien, door juiste aankopen te doen en bedrijven beter te maken."



KPS is zeer trots op de kracht, duurzaamheid en continuïteit van zijn senior leiderschapsteam. De medeoprichters werken reeds sinds 1991 met elkaar samen. Raquel Palmer is al bijna 25 jaar lid van het KPS team. Jay Bernstein al bijna 20 jaar. Ryan Baker en Kyle Mumford maken beiden al meer dan 10 jaar lang deel uit van het KPS team. Ga voor meer informatie naar www.kpsfund.com/team/partners [http://www.kpsfund.com/team/partners].



Over KPS Capital Partners, LP



KPS is de manager van het KPS Special Situations Funds, een familie van beleggingsfondsen met ongeveer $ 5,4 miljard aan activa in beheer. Al meer dan twee decennia lang hebben de partners van KPS uitsluitend eraan gewerkt om aanzienlijke kapitaalgroei te realiseren door gecontroleerd te beleggen in aandelen van productie- en industriële bedrijven binnen een verscheidenheid aan sectoren, waaronder die voor basismaterialen, merkproducten voor consumenten en de gezondheidszorg, alsmede luxe producten, auto-onderdelen, bedrijfsmiddelen en algemene productie. KPS creëert waarde voor zijn beleggers door constructief te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken, en het genereert beleggingsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portefeuillebedrijven structureel te verbeteren, in plaats van primair te vertrouwen op financiële hefboomwerking. De portefeuillebedrijven van de KPS fondsen hebben een geaggregeerde jaaromzet van ongeveer $ 5,5 miljard, beheren in 110 productiefaciliteiten in 27 landen, en hebben bijna 21.000 werknemers in dienst, zowel direct als in joint ventures wereldwijd. De KPS beleggingsstrategie en portefeuillebedrijven worden gedetailleerd omschreven op www.kpsfund.com [http://www.kpsfund.com/].



