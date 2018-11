Atradius en Kemiex lanceren eerste online handelsplatform voor farmaceutische-, veterinaire-, en voedingsindustrie

AMSTERDAM, November 5, 2018 /PRNewswire/ --



Platform vergroot veiligheid online handelen en helpt bij identificeren van betrouwbare handelspartners



Atradius en Kemiex lanceren samen een digitaal handelsplatform voor ruwe grondstoffen in de farmaceutische-, veterinaire-, voedingsmiddelen- en diervoederindustrie. Deze nieuwe digitale marktplaats stelt kopers en verkopers van Active Pharmaceutical Ingredients (API's) en additieven in staat om betrouwbare partijen te identificeren en op een veilige manier te handelen. Atradius biedt kopers en verkopers inzicht in kredietrisico's en biedt kredietverzekeringen aan waarmee zij per transactie deze risico's kunnen afdekken.



Het platform is ontworpen als alternatief voor bestaande handelsprocessen die vaak tijdrovend, ondoorzichtig en tot persoonlijke netwerken beperkt kunnen zijn. Het speelt ook in op de noodzaak in de farmaceutische sector, veterinaire industrie en voedingssector om kwaliteitscontrolemaatregelen strikt na te leven. Atradius levert een belangrijke bijdrage aan de betrouwbaarheid en transparantie van het platform door via één klik op het Kemiex-platform een kredietverzekering voor afzonderlijke transacties aan te bieden.



Wereldwijde digitale marktplaats



De gebruikers van het platform zijn rechtstreeks verbonden met een wereldwijd netwerk van gekwalificeerde tegenpartijen, waardoor ze de doorlooptijden van transacties kunnen verkorten, concurrerende prijzen kunnen realiseren en controle over het handelsproces behouden. Het grootste voordeel is dat kopers en verkopers zaken kunnen doen met betrouwbare partijen die voldoen aan alle relevante regelgeving en kwaliteitscontroles en bovendien kredietwaardig zijn. Kemiex beoordeelt of elk bedrijf op het platform voldoet aan kwaliteitsnormen en brancheregels, terwijl Atradius de kredietwaardigheid van de handelspartners beoordeelt. Samen bewaken en evalueren zij bedrijven, de transacties, en het gedrag van handelaren om ervoor te zorgen dat elke transactie via het platform zo veilig mogelijk is.



"Dit strategische partnership geeft uitdrukking aan ons vermogen om innovatieve kredietoplossingen te ontwikkelen voor onze klanten en nieuwe activiteiten te ontplooien in de kredietverzekeringsmarkt. We willen op het gebied van digitalisering vooroplopen en onze klanten ondersteunen bij het verrichten van betrouwbare handelstransacties met internationale partijen", vertelt Isidoro Unda, CEO van Atradius.



De samenwerking van Atradius met Kemiex is een belangrijke mijlpaal in het gebruik van de nieuwste technologie om samen innovatieve oplossingen aan klanten te kunnen bieden. Kemiex maakt gebruik van de laatste trends op het gebied van digitalisering, connectiviteit, big data en sociale functies om gebruikers een nieuwe ervaring te bieden.



"Bijna honderd bedrijven die actief zijn in de farmaceutische sector, veterinaire industrie en voedingssector hebben onze handelsoplossing in een vroeg stadium omarmd en geïntegreerd in hun inkoop en distributie. Kemiex is het eerste geïntegreerde internationale online platform dat handel met betrouwbare partners wereldwijd in deze sectoren mogelijk maakt", zegt Pau Franquet, CEO van Kemiex.



De eerste dagen dat het platform operationeel was, lieten al veelbelovende resultaten zien. Grote handelsvolumes bestaande uit bijna 20 ton API's en additieven die een waarde van honderdduizenden dollars vertegenwoordigen, konden worden verhandeld.



De kredietverzekering die via het platform wordt aangeboden, is beschikbaar voor handelaren die geregistreerd staan in Duitsland, Zwitserland, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, België, Frankrijk en Nederland.



Over Atradius



Atradius biedt wereldwijd kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten aan via strategische aanwezigheid in meer dan 50 landen. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico's die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de grootste verzekeraars in Spanje en een van de grootste kredietverzekeraars ter wereld.



Over Kemiex



Kemiex, opgericht in 2017, lanceerde de eerste B2B-handelsoplossing voor API's en additieven voor de farmaceutische, veterinaire, voedingsmiddelen- en diervoederindustrie. Het is een exclusieve goederenruil voor handelaren, kopers en verkopers die voldoen aan vooraf gedefinieerde kwaliteitsborging en financiële due diligence-criteria.



Kemiex is een team van zeer gemotiveerde internationale professionals met de missie om de handel in API's en additieven te verbeteren. Het team wordt ondersteund door senior adviseurs van toonaangevende bedrijven en ondernemers in verschillende sectoren, zoals Pharma, Insurance, IT, Consulting en Financial Services.



